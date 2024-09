Rothenburger Märchenzauber vom 1. bis zum 23. November

Fantastische Geschichten erwarten alle Märchenfreunde vom 1. bis zum 23. November beim ­»Rothenburger Märchenzauber«. Im RothenburgMuseum lädt Nonne Sabine am 1. November um 18 Uhr, sowie am 2. und 9. November jeweils um 11 Uhr und um 14 Uhr zu einem besonderen Rundgang und Märchenerzählerin Juliane Dehner am 5. und 12. November um 18 Uhr zur Märchenstunde »Hinaus in die weite Welt« ein. Anmeldung für beide Formate: franziska.krause@rothenburg.de.

Erwachsene Märchenfreunde erwartet am 3. November um 19 Uhr im Musiksaal das Solo-Theaterstück »Franz Kafka: Ein Bericht für eine Akademie«. Mythisch wird es am 6. November um 19 Uhr im Musiksaal. Das MaerenKabinett präsentiert in »Also sprach der Seanchaidh« schottische Legenden für Erwachsene. Pfarrer Oliver Gußmann nimmt Interessierte am 7. November um 18 Uhr mit in die Judengasse 10 auf den Spuren Jüdischer Märchen. Im Anschluss gibt es eine Führung durch das Haus. Anmeldung: franziska.krause@rothenburg.de. In die Wolfgangskirche lädt das Märchenteam um Claudia Brand am 8. November um 18 Uhr zu dem Theaterstück »Schneewittchen und die 7 Zwerge« ein. Gleich zwei ihrer selbstgeschriebenen Geschichten liest die Autorin Brigitte Trautmann-Keller am 10. November um 11 Uhr im Hegereiterhaus. Im Anschluss gibt es eine Bastelstunde mit Märchenfee Heike Maltz. Musikfreunde kommen am 11. November um 19 Uhr im Musiksaal auf ihre Kosten mit dem vorweihnachtlichen Operettenprogramm »Carols & Cookies?«.

Für kleine Musikfreunde gibt es bereits am 9. November um 17 Uhr im Musiksaal das Familienkonzert »Peter und der Wolf« der Musikschule zu hören. An Erwachsene richtet sich das Programm »Rotkäppchen & Co.« am 13. November um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei. Anmeldung unter: 09861-933870. Zauberhaft kulinarisch wird es am 10. November um 18 Uhr mit »Menü und Märchen« im Bayerischen Hof. Die Gäste erwartet ein fein abgeschmecktes 4-Gänge-Menü serviert zu den »Märchenhappen« von Märchenerzählerin Juliane Dehner. Anmeldung unter: 09861/6063. Vom 14. bis 23. November erwartet alle Märchenfreunde ­außerdem der »Rothenburger Märchenwald« im Rathausgewölbe.

Expand Foto: RTS, W. Pfitzinger

In der Altstadt von Rothenburg ob der Tauber fühlen sich Gäste wie im Märchen. Geboten wird eine bunte Palette an Angeboten für die ganze Familie.

