»Sommerserenade« in Heilbronn (24.6.25)

Wer hinter Michael Haydns Quartett C-Dur für Englischhorn, Violine, Violoncello und Kontrabass einen einfachen Serenadensatz vermutet, wird von Beginn an eines Besseren belehrt, denn Haydn weiß genau um den kompositorischen Stil seines Bruders Joseph, und es entspinnt sich ein ebenso unterhaltsames wie hochwertiges Stück Kammermusik. Genie pur, wenn auch in ganz anderer Form, offenbart sich in den 6 Streichersonaten des jugendlichen Gioacchino Rossini. Den Abschluss macht Darius Milhauds Suite »Les rêves de Jacob«.

Di. 24. Juni, 19:30 Uhr, Unter der Pyramide, Kreissparkasse Heilbronn, pyramide.hn