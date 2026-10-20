After-Work-Reihe geht weiter im Heilbad Hoheneck

Feierabend im Heilbad statt auf der Couch: Ab dem 28. Oktober laden die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) wieder zur After-Work-Reihe ins Heilbad Hoheneck ein. An drei Mittwochabenden stehen von 18 bis 21 Uhr entspanntes Baden und Saunieren, Musik und gemeinsames Anstoßen auf den Feierabend im Mittelpunkt. Die Wassergymnastik ist mit Musik unterlegt.

Das Heilbad wird an den Abenden mit farbigem Licht und Musik in eine besondere Atmosphäre getaucht. Das Café-Restaurant bietet dazu Snacks und Getränke an.

Die After-Work-Abende finden an folgenden Terminen statt:

• 28. Oktober: mediterrane Musik

• 25. November: House-Music

• 30. Dezember: Rockmusik

Es gelten die regulären Eintrittspreise.

Weitere Informationen zum Heilbad Hoheneck gibt es unter www.swlb.de/heilbad