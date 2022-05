Dampfbäder der SWLB können wieder öffnen

Ab dem kommenden Montag, 16. Mai 2022, können die Dampfbäder in den Badeinrichtungen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim nach langer, Corona-bedingter Pause wieder öffnen. Das gilt für das Heilbad in Hoheneck, das Stadionbad Ludwigsburg mit Saunalandschaft und auch das Alfred-Kercher-Bad in Kornwestheim. Des Weiteren finden in der Saunalandschaft im Stadionbad die Aufgüsse wieder mit „Wedeln“ statt. Im Heilbad sind zudem ab Montag der Sole-Inhalationsraum und auch die Dachterrasse geöffnet. Weitere Informationen zu den Freizeiteinrichtungen der SWLB unter www.swlb.de/baeder