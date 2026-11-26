Neue Wohlfühlmomente für das Taubertal: Mehr Komfort, neue Attraktionen und abwechslungsreiche Erlebnisse: Die Solymar Therme in Bad Mergentheim ­entwickelt ihr Angebot stetig weiter.

Ob Entspannung im warmen Solewasser, ein abwechslungsreicher Saunatag, Wasserspaß mit der Familie oder eine wohltuende Massage: Die Therme vereint unterschiedliche Angebote unter einem Dach. Gezielte Investitionen in die Aufenthaltsqualität machen sie zu einem vielseitigen Ausflugsziel für Erholungssuchende, Familien und Freunde. Für Saunabesucher entsteht derzeit eine zusätzliche Umkleide. Damit wird das bestehende Platzangebot gezielt erweitert und künftig noch mehr Komfort beim Umziehen geboten. Bereits fertiggestellt ist das neue Eisbecken, das das Saunaerlebnis um eine erfrischende Abkühlung ergänzt. Neben einem vollständigen Becken steht den Gästen auch ­frisches Crushed Ice zur Verfügung. Im Saunabereich gibt es noch eine weitere Neuheit zu entdecken: das hauseigene Gradierelement. Hier rieselt Sole über Reisig und gibt feine salzhaltige Tröpfchen an die Umgebungsluft ab – ein idealer Ort zum Innehalten und bewussten Durchatmen.

Familien erleben in der Solymar Therme jede Menge Spaß und Action. Neben dem Sport- und Familienbad mit eigenem Kinderbereich sorgen zwei Rutschen für Abwechslung: Wer es rasanter mag, kann sich auf der 94 Meter ­langen Rutsche »Lovely Taubertal Sun Slide« ins Vergnügen stürzen oder die »Blue Tauber Riffle« ausprobieren. In den Ferien sowie an allen Samstagen wartet außerdem ein besonderes Highlight auf große und kleine Wasserratten: Der Aqua-Track lädt zum Klettern, Balancieren und Toben auf dem Wasser ein. Vor allem ­Kinder können hier ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen – aber auch mutige Erwachsene sind herzlich eingeladen, den Parcours zu erobern. Auch für private Feiern bietet die Therme den passenden Rahmen. Ob Kindergeburtstag oder Junggesellinnen- und Junggesellenabschied – mit speziellen Gruppenangeboten wird der Besuch zu einem gemeinsamen Erlebnis.

Wer sich eine intensive Erholungspause gönnen möchte, findet im hauseigenen Spa-Bereich ein vielfältiges Angebot rund um das persönliche Wohlbefinden. Unterschiedliche Massagen, wohltuende Peelings und weitere Anwendungen laden dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen. Ob eine kurze Verwöhnpause oder ein umfangreicher Wellness-Tag: Die Anwendungen lassen sich ganz nach den eigenen Wünschen zusammenstellen und ergänzen das Bade- und Saunaangebot ideal.

Neben den baulichen Neuerungen sorgt auch das Veranstaltungsprogramm regelmäßig für Abwechslung. Mit wöchentlichen Angebots-­tagen spricht die Solymar Therme unterschiedliche Zielgruppen an: Bei der Ladies Night steht die gemeinsame Zeit mit Freundinnen im Mittelpunkt, während die Mens Night Männern die Gelegenheit für einen entspannten Abend ­unter Freunden bietet. Der Gesundheitstag ­widmet sich wiederum Themen rund um Bewegung und Prävention. Ergänzt wird das Programm durch spezielle Sauna-Events mit Aufgüssen und kleinen Verwöhnmomenten. Ein stimmungsvoller Höhepunkt in der dunklen Jahreszeit ist die Nacht der Lichter. Noch bis ­Ende März verwandeln Kerzen und warmes Licht die Therme in eine ruhige Wohlfühlwelt. So entsteht eine Atmosphäre, in der Wasser, Licht und Wärme auf einzigartige Weise zusammenkommen.

Warum den Jahreswechsel in diesem Jahr nicht einmal entspannt und festlich in der Therme feiern? Das diesjährige Silvesterangebot macht genau das möglich: Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischer Unterhaltung, einem Zauberkünstler und einem farbenfrohen »Love Colors«-Farbfeuerwerk, das alle gemeinsam entfachen. Zum Anstoßen auf das neue Jahr gibt es zudem einen Glow-Cup-Cocktail – für einen unvergesslichen Start ins Jahr 2027.

Solymar Therme

Erlenbachweg 3, 97980 Bad Mergentheim

Tel. 07931-481300, www.solymar-therme.de