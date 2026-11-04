Eine Auszeit für alle Sinne: Themenwoche im Stadionbad Ludwigsburg

Vom 3. bis 9. November lädt die Saunalandschaft im Stadionbad Ludwigsburg zu einer besonderen Themenwoche ein: Unter dem Motto „Reise um die Nordhalbkugel“ erwartet die Besucherinnen und Besucher eine entspannende Auszeit mit stimmungsvollen Eindrücken und wohltuenden Düften.

Passend zum Thema sorgt eine atmosphärische Dekoration für das richtige Ambiente. Verschiedene Düfte wie Birke, Hemlocktanne, Weihrauch und Thymian entführen die Gäste auf eine kleine Reise durch die Natur der Nordhalbkugel.

Auch für besondere Wohlfühlmomente ist gesorgt: Ein Meersalz-Peeling im Dampfbad lädt dazu ein, die Haut zu verwöhnen und neue Energie zu tanken. Abgerundet wird das Angebot durch verschiedene kleine Leckereien und Erfrischungen. Dazu gehören beispielsweise fruchtige Beeren- und aromatische Kräutertees sowie Bonbons.

Die Themenwoche verbindet Entspannung, besondere Sinneseindrücke und kleine Genussmomente und bietet damit eine schöne Gelegenheit, dem Alltag für eine Weile zu entfliehen.

Termin: 3. bis 9. November

Ort: Saunalandschaft im Stadionbad Ludwigsburg

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