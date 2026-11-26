Im Quadrium in Wernau treffen Entspannung, Spaß und Erlebnis aufeinander – perfekt für Familien und Wellnessliebhaber.

Das Hallenbad begeistert Sport- und Freizeitschwimmer gleichermaßen: Ein 25-Meter-Sportbecken lädt zu Training und Badespaß ein, während die Kletterwand ein besonderes Highlight für Abenteuerlustige darstellt. Für die Jüngsten wurde ein fantasievoll gestalteter Kinderbereich mit Dschungel-Planschbecken geschaffen – Wasserspaß pur, der die Fantasie der Kinder anregt. Bei 28 °C warmem Wasser lässt sich im Hallenbad Wernau die kalte Jahreszeit draußen vergessen. Die angrenzende Wellnesslandschaft verführt mit außergewöhnlichem orientalischem Flair in original maurischer Architektur. Drei Saunen, ein Dampfbad und vielfältige Massageangebote garantieren entspannende Momente für Körper und Geist. Einmal im Monat lädt die Saunalandschaft zur langen Themen-Saunanacht bis Mitternacht ein – ein Event, das regelmäßige Besucher wie Neulinge gleichermaßen begeistert. Dienstags dürfen sich Frauen zudem wieder auf den beliebten Lady-Day freuen. Mit dem italienischen Restaurant La Dolce Vita und der stilvollen VERITAS Weinbar im Gebäude bietet das Quadrium den idealen Ort für kulinarische Genüsse nach dem Bade- oder Wellnesserlebnis. Wer länger bleiben möchte, findet direkt nebenan das a2-Hotel für komfortable Übernachtungen. Ob Action im Wasser, ruhige Entspannung in der Sauna oder ein genussvoller Abend in stilvollem Ambiente – das Quadrium Wernau bietet für jeden das perfekte Erlebnis.

Wellnesslandschaft im Quadrium Wernau

Kirchheimer Straße 68-70, 73249 Wernau

Tel. 07153 9345-850, www.wellness-wernau.de