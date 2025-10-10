Endolift in Stuttgart: Wie genau funktioniert das Endolift-Verfahren?

Bezüglich Endolift handelt es sich um ein minimal-invasives Laserverfahren zur Hautstraffung und Konturierung. Eine weniger als haardünne Faser gibt im Unterhautgewebe präzise Wärme ab, stimuliert die Kollagenneubildung und kann kleine Fettdepots reduzieren. Die Behandlung in Stuttgart erfolgt ambulant, kommt ohne Schnitte aus und verspricht natürliche Ergebnisse ohne Ausfallzeit. Eine Übersichtsarbeit von 2024 bescheinigt Endolift einen hohen Grad an Patientenzufriedenheit und gute klinische Effekte.

Für welche Areale kommt das Endolift in Frage?

Mit dem beliebten Endolift in Stuttgart lassen sich Straffung und Konturierung an vielen verschiedenen Körper- und Gesichtspartien vornehmen. Die meisten Anwendungen betreffen das Gesicht. Unter anderem lassen sich folgende gewünschte Effekte erzielen:

Ganzheitliche Gesichtsstraffung

Definition des Kinn-Hals-Winkels

Straffung und Konturierung der Lidregion

Festigung der unteren Wangenpartie

Weitere typische Anwendungsbereiche sind die Innenseiten der Oberarme, die Knie und der Bauch.

Wie läuft die Vorbereitung für das Endolift in Stuttgart ab?

Zunächst erfolgt ein Beratungsgespräch für das Endolift in Stuttgart, selbstverständlich mit Anamnese, Hautanalyse und Fotodokumentation. Dabei werden Erwartungen, mögliche Risiken und die zu erwartenden Ergebnisse besprochen.

Im Anschluss erfolgt die Einwilligung des Patienten. Dann wird die Haut desinfiziert und je nach Areal wird eine Betäubungscreme verabreicht oder eine lokale Betäubung gesetzt.

Auf die Einnahme von Blutverdünnern, hochdosierten Omega-3-Fischölpräparaten und den Genuss von Alkohol sollte, sofern medizinisch vertretbar, vorübergehend verzichtet werden. Der genaue Zeitraum ist vorab mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.

Sind akute Infektionen, Sonnenbrand oder offene Hautstellen vorhanden, müssen diese abgeklungen beziehungsweise abgeheilt sein, bevor die Behandlung beginnen kann.

Was passiert während der Endolift-Behandlung?

Sobald die Lokalanästhesie wirkt, setzt der Behandler einen winzigen Einstich, über den eine ultrafeine Laserfaser ins Unterhautgewebe geführt wird. Genutzt wird dafür ein Diodenlaser mit einer Wellenlänge von 1470 nm, die im nahen Infrarotbereich liegt.

Der Laser gibt kontrolliert Wärmeenergie in fächerförmigen Bahnen ab. Dadurch strafft sich kollagenreiches Bindegewebe und kleine Fettdepots werden verflüssigt (Lipolyse).

Die Hautoberfläche wird beim Endolift-Verfahren geschont. Je nach Areal dauert die Behandlung in der Regel zwischen 30 und 90 Minuten. Die Einstichstelle wird desinfiziert und mit einem Pflaster versorgt. Ein erster Effekt ist oft sofort sichtbar. Das finale Ergebnis entwickelt sich im Verlauf der folgenden Wochen durch Kollagenneubildung.

Welche Art der Nachsorge ist nach dem Endolifting sinnvoll?

Unmittelbar nach der Behandlung kühlt der behandelnde Arzt die betroffenen Partien überaus vorsichtig. Je nach Areal kann kurzzeitig ein Kompressionsverband sinnvoll sein, zum Beispiel unter dem Kinn. Pflaster können nach 24 bis 48 Stunden entfernt werden.

Sportliche Aktivitäten, Saunagänge, heiße Bäder und intensive Sonne sollten in den ersten zwei bis drei Tagen nach der Behandlung mit Endolift vermieden werden.

Geringfügige Schwellungen sind normal und klingen in der Regel binnen einiger Tage ohne weiteres Zutun ab. Sonnenschutz mit SPF 50 ist für mindestens vier bis sechs Wochen ratsam. Kontrolltermine zur Beurteilung des Verlaufs sind zu empfehlen.

Wie zufrieden sind Patienten mit dem Endolift-Verfahren?

Eine systematische Übersichtsarbeit in Aesthetic Plastic Surgery (Nilforoushzadeh et al., 2024) analysierte 23 Studien zum intraläsionalen 1470-nm-Diodenlaser (Endolift). Das Ergebnis zeigt gute klinische Effekte, überwiegend milde Nebenwirkungen und eine hohe Zufriedenheit der Patienten. Diese bezieht sich auf die Behandlung unterschiedlicher Areale wie Gesicht, Hals und Körper.

Die wichtigsten Fakten zum Endolifting einmal zusammengefasst

Endolifting ist ein laserbasiertes Verfahren, das Hautstraffung und Konturierung mit überzeugenden klinischen Ergebnissen liefert. Die Anwendung ist in allen Arealen möglich. Es gibt keine oder nur sehr kurze Ausfallzeiten. Patienten sollten auf jeden Fall die vom behandelnden Arzt empfohlenen Maßnahmen der Vorbereitung und Nachsorge einhalten. Interessierte finden im Raum Stuttgart erfahrene und kompetente Fachärzte, die das Endolift-Verfahren professionell durchführen können.