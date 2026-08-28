Entspannung und Gesundheitsförderung im ThermalBad Überkingen

Das ThermalBad Überkingen liegt eingebettet in die Landschaft der Schwäbischen Alb und ist seit Jahrhunderten für sein hochwertiges Thermalwasser bekannt. Das mineralreiche Wasser wird aus einer Tiefe von 535 Metern gefördert und kontinuierlich frisch in die Becken eingespeist. Mit einer angenehmen Wassertemperatur von 35 bis 36 Grad Celsius schafft es ideale Voraussetzungen für Entspannung und Regeneration.

Die Zusammensetzung des Thermalwassers ist geprägt von einem hohen Mineralstoffgehalt, der sich positiv auf Muskulatur, Gelenke und das allgemeine Wohlbefinden auswirken kann. Die Wärme unterstützt die Durchblutung, fördert die Lockerung verspannter Muskelpartien und wird von vielen Gästen als wohltuend und entlastend empfunden, sowohl nach körperlicher Aktivität als auch zur bewussten Entschleunigung im Alltag.

Ein besonderes Merkmal des ThermalBads sind die 25 Sprudeldüsen und Massagestationen, die in unterschiedlichen Höhen angeordnet sind. Sie ermöglichen eine gezielte, sanfte Massage verschiedener Körperbereiche von den Füßen bis zum Nacken. Die Düsen wechseln automatisch, sodass ein abwechslungsreiches und gleichmäßiges Massageerlebnis entsteht.

Ergänzt wird das Badeangebot durch eine vielseitige Saunalandschaft. Dazu zählt unter anderem die Kurpark-Chalet-Sauna mit Panoramablick, die klassische Saunagänge ebenso ermöglicht wie ruhige Erholungsphasen. Ein Dampfbad mit hoher Luftfeuchtigkeit bietet zusätzlich eine schonende Alternative, die insbesondere die Atemwege entlasten kann. Großzügige Ruhebereiche im Innen- und Außenbereich laden dazu ein, den Saunabesuch entspannt ausklingen zu lassen.

Ein weiteres Angebot ist die Original-Totes-Meer-Salzgrotte. In ruhiger Atmosphäre können Gäste hier bei konstanter Temperatur und kontrollierter Luftfeuchtigkeit entspannen. Die salzhaltige Luft wird von vielen Besucherinnen und Besuchern als angenehm empfunden und ergänzt das Gesundheits- und Erholungskonzept des Hauses sinnvoll.

Das ThermalBad Überkingen verbindet natürliche Ressourcen, moderne Technik und ein klar strukturiertes Angebot. Ob für einen kurzen Aufenthalt oder einen ausgedehnten Wellnesstag: Das Bad bietet Raum für Erholung, Bewegung und bewusste Auszeiten vom Alltag in ruhiger, naturnaher Umgebung.

ThermalBad Überkingen: Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

Tiefe der Thermalquelle: 535 Meter

Wassertemperatur: 35 bis 36 Grad Celsius

Thermalwasser: mineralreich

Sprudeldüsen & Massagestationen: 25

ThermalBad Überkingen

Am Kurpark 1, 73337 Bad Überkingen, Saisonstart am Mi. 2. September, alle Infos & Öffnungszeiten: www.thermalbad-ueberkingen.de