Erlebnisbad, Sauna & Wellness-Oase: Fildorado Filderstadt

Wo findet man das schon unter einem Dach: eine Top 5-Sterne Saunalandschaft, kombiniert mit einem Erlebnisbad, das keine Wünsche offen lässt? Im Fildorado Filderstadt ist man immer an der richtigen Adresse, ganz gleich, ob man Spaß im Wasser oder Ruhe und Erholung im Wellness/SPA-Bereich sucht.

mit den kühleren Temperaturen rückt auch unsere Gesundheit wieder mehr in den Fokus, es wächst der Wunsch nach einem starken Immunsystem. Saunabaden und Schwimmen bieten ideale Möglichkeiten, um Körper und Geist fit zu halten und gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Das Fildorado in Filderstadt ermöglicht mit der 5-Sterne Saunalandschaft und dem Erlebnisbad beides: Gäste genießen die vielfältige Fildorado Wasserwelt mit Sport, Spaß und Action, um dann zurückzukehren in eine großartige Saunalandschaft, in der Ruhe und Entspannung im Vordergrund stehen. In der rund 6.000 Quadratmeter großen 5-Sterne Saunalandschaft des Sport- und Badezentrums in Filderstadt-Bonlanden haben Schwitz-Fans die Wahl zwischen acht Saunen und drei Dampfbädern: Ob Kamin-, Event-, Vital- oder Goldbergwerk-Sauna, Panorama-, Meditations- oder Clubsauna unterschiedliche Temperaturen, ein abwechslungsreiches Aufgussprogramm und kostenfreie Wellness-Anwendungen wie beispielsweise Klangschalen- oder Wohlfühltherapie schaffen unvergessliche Sauna-Erlebnisse. Das Ayurlanka-Team im Fildorado empfiehlt zur Entspannung passende Massagen, die zugeschnitten sind auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kundschaft. Termine für Ayurveda-Behandlungen, Massagen und Arrangements sind jetzt ebenfalls einfach und bequem online über den Fildorado web.shop buchbar. Dort gibt es auch eine Auswahl an Fildorado Gutscheinen zum selbst Ausdrucken, verschiedene Geschenkideen für Klein und Groß sowie – in der Zeit vor Weihnachten – die Möglichkeit, Wertkarten inklusive attraktiven Rabatten zu erstehen.

Fildorado Filderstadt

Mahlestraße 50 · 70794 Filderstadt-Bonlanden

www.fildorado.de