Fit mit der Heilkraft aus der Tiefe: SoleBad Cannstatt

Seit mehr als 125 Jahre lädt Stuttgarts einzige Thermalsole dazu ein, der Gesundheit etwas Gutes zu tun. Im SoleBad Cannstatt werden fünf unterschiedliche Heil- und Mineralquellen genutzt, die zu den Säuerlingen und Solewassern zählen. Vier davon sind mit dem Prädikat staatlich anerkannte Heilquelle ausgezeichnet.

Wer unter dem lichtdurchfluteten Paraboldach oder im Freien gesundheitsfördernd baden will, findet eine großzügig angelegte Badelandschaft mit einem 32 °C warmen Sole-Innen- bzw. -Außenbecken sowie ein 36 °C warmes Sole-Becken und zwei Sole-Whirlpools. Ein weiteres Schwimmbecken ist mit ca. 18 °C kaltem, naturbelassenem, chlorfreiem und stark kohlensäurehaltigem Heilwasser gefüllt. Eine Kneippstation im Außenbereich, Strömungskanal, Massagedüsen, Sprudelliegen und Wasserfall komplettieren das umfassende Gesundheitsangebot. Eine Besonderheit bietet die attraktive Salznebel-Lounge. Die Kombination von Inhalation und Thermalbad fördert die Atemgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden. Gesundes und entspannendes Schwitzen bietet die 1.200 Quadratmeter große Saunalandschaft mit vier unterschiedlich temperierten Schwitzräumen, Handaufgüssen und russisch-römischem Dampfbad sowie eine Soledusche. Ein gemütliches Meditationsbad mit Musik- und Farblichttherapie bietet eine exklusive Wohlfühl-Dimension.

SoleBad Cannstatt

Sulzerrainstraße 2 · 70372 Stuttgart · Tel: 0711 216-66270 stuttgarterbaeder.de/solebadcannstatt