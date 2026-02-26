Frühlingsenergie in der Sauna des Stadionbads tanken

Bald zieht der Frühling auch in die Saunalandschaft des Stadionbads Ludwigsburg ein: Mit einer liebevoll gestalteten Themenwoche lädt das Team dazu ein, aufzutanken, durchzuatmen und den Wechsel der Jahreszeit mit allen Sinnen zu genießen. Gäste dürfen sich auf stimmungsvolle Dekoration, besondere Aufgüsse und kleine Treats freuen, die Körper und Geist verwöhnen.

Themenwoche „Frühlingsenergie“ – vom 03.- 09. März

Wenn die Tage heller werden und die Natur erwacht, verwandelt sich die Sauna des Stadionbads in eine Oase voller Leichtigkeit. Das Saunateam hat mehrere besondere Aufgüsse vorbereitet, die den Frühling in die Kabine holen und für entspannte, klare Momente sorgen.

Die Aufgüsse sind individuell auf das Frühlingsmotto abgestimmt und verbinden wohltuende Wärme mit belebenden Düften wie Kamille, Lavendel, Rose, Grapefruit und Zitrone.

Zwischen den Saunagängen warten kleine Genussmomente:

frisches Obst und Tee

wechselnde Peelings wie Zitrus- oder Blüten-Salzpeeling

Duft-Aromabäder im Whirlpool

eine Klangreise Mittwoch, den 04.03.26 um 18:30 Uhr, 19:00 Uhr und 19:30 Uhr

Auch optisch wird das Thema aufgegriffen: Die Saunalandschaft wird mit frühlingshaften Elementen dekoriert und schafft so ein Ambiente, das zum Abschalten und Wohlfühlen einlädt.

Ort: Saunalandschaft im Stadionbad Ludwigsburg

Themenwoche „Frühlingsenergie“: 03. März bis 09. März 2026

Weitere Informationen: www.swlb.de/saunalandschaft