Gesunder Schlaf ist wichtig: Welche Vorteile haben Boxspringbetten gegenüber anderen Betten?

In den skandinavischen Ländern, USA und Niederlanden haben Boxspringbetten eine lange Tradition, doch auch hierzulande sind sie angesagter denn je. Kein Wunder, denn sie bieten gegenüber herkömmlichen Betten mit Lattenrost viele Vorteile.

Doch was ist ein Boxspringbett eigentlich und wo liegen die Unterschiede gegenüber anderen Modellen? Nachfolgend wird alles Wissenswerte rund um das moderne Boxspringbett erläutert, die sowohl mit ihrem Aufbau als auch mit der Optik einen Hauch von Luxus in das Schlafzimmer bringen.

Der besondere Aufbau eines Boxspringbettes

Allein das Design verspricht viel Komfort und Gemütlichkeit und sorgt dafür, dass das Bett zum besonderen Blickfang im Schlafzimmer wird. Der größte Unterschied zu den gewöhnlichen Modellen ist das Bettteil, auf welchem die Matratze liegt. Die Rede ist vom Boxspring. Hierbei handelt es sich um ein Untergestell mit Federn, das anstatt des Lattenrostes zum Einsatz kommt. Meist wird Feder- oder Taschenfederkern verwendet. Allgemein gilt: Je größer die Anzahl der Federn ist, desto punktgenauer erfolgt die Unterstützung des Körpers. Auf dem Untergestell liegen die auf das Bett abgestimmte Matratze und ein zusätzlicher Topper, der sie vor Verschmutzungen schützt und den Liegekomfort deutlich erhöht. Dadurch entsteht auf der Liegefläche insgesamt ein Schlafkomfort, der kaum zu überbieten ist. Die Füße stellen sicher, dass der Bereich darunter und die Matratze mit ausreichend Luft versorgt werden. Bei Möbel-Eins gibt es hochwertige Boxspringbetten mit zum Teil selbstgefertigten Bettgestellen mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. In der eigenen Schreinerei werden auch individuelle Maßanfertigungen ermöglicht.

Welche Vorteile hat ein Boxspringbett?

Das Gestell mit Federn stützt den Schlafenden sehr gut, dämpft die Bewegungen ab und ermöglicht eine optimale Ventilation. Die zusätzliche Federkernmatratze sorgt dafür, dass eine einzigartige Doppelfederung entsteht, die das Boxspringbett sehr komfortabel macht. Der Topper schmiegt sich passgenau an den Körper an. Der hohe Schlafkomfort, von dem Nutzer eines Boxspringbettes profitieren, ist mit keinem anderen Modell vergleichbar. Die Wirbelsäule wird optimal gestützt und entlastet. Es bietet durch seinen Aufbau zudem eine besonders komfortable Einstiegshöhe. Sie beträgt mindestens 50 cm, sodass der Ein- und Ausstieg erheblich einfacher fällt. Davon profitieren nicht nur Senioren und Menschen mit Rückenproblemen oder anderen gesundheitlichen Beschwerden. Durch die Beine des Bettes wird eine stetige Luftzirkulation sichergestellt, die für eine ausreichende Hygiene sehr wichtig ist. Flüssigkeiten, die nachts durch Schwitzen entstehen, dringen somit nicht in die Matratze ein, sondern werden über die Luft abgeleitet. Die Eleganz des Designs macht das Boxspringbett außerdem optisch zu etwas Besonderem. Es ist ein Hingucker im Schlafzimmer.

Zusammenfassung

Namensgeber des Boxspringbettes, das sich im Schlafzimmer einer großen Beliebtheit erfreut, ist die Federung, der Boxspring, denn das Bett hat im Gegensatz zu gewöhnlichen Schlafsystemen keinen Lattenrost, sondern ein Gestell mit Federn. Durch die doppelte Federung dämpft es natürliche Schlafbewegungen noch besser als eine einfache Federkernmatratze. Der Liegekomfort ist viel höher als bei gewöhnlichen Modellen, denn der Rücken wird gestützt und entlastet. Boxspringbetten sind deutlich höher, was vor allem für ältere Menschen von Vorteil ist. Sie können viel einfacher aus dem Bett aufstehen und sich hinein legen. Das Boxspringbett verspricht einen königlichen Schlaf. Es ist nicht ohne Grund an den weltweit luxuriösesten Orten zu finden.