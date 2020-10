So kommt sensible Haut gut durch den Winter

Wenn die Temperaturen fallen und die Tage kürzer werden, braucht unsere Haut besonders viel Pflege und Aufmerksamkeit. Denn viele Menschen neigen gerade jetzt zu Trockenheit, Reizungen oder sogar Neurodermitis. Die besten Tipps für eine gesunde Haut auch zur kalten Jahreszeit haben wir hier zusammengefasst.

Winter

Pflege: Während man im Sommer das regelmäßige Eincremen nach dem Baden oder Duschen gerne einmal vergisst, sollte dies im Winter zur Routine werden. Denn wenn die Haut durch Heizungsluft und Kälte rissig und trocken ist, stellen Lotionen ihre natürliche Barrierefunktion wieder her. Am besten eignen sich reichhaltige Feuchtigkeitscremes mit Urea. Dieser Stoff wirkt feuchtigkeitsbindend und kann die Haut vor dem Austrocknen schützen. Neigt man schnell zu Hautirritationen, sollten stark parfümierte Produkte unbedingt gemieden werden.

Kleidung: Ein Großteil unserer Kleidung ist in direktem Kontakt mit unserer Haut. Aus diesem Grund ist es wichtig, Textilien zu wählen, die die Haut nicht unnötig reizen. Synthetische Materialien sind oftmals nicht besonders atmungsfähig und speichern Schweiß, Wärme und Gerüche. Deshalb sollte man gerade bei Unterwäsche hochwertige Modelle aus reiner Baumwolle wählen - diese sind nicht nur atmungsfähig, sondern bieten auch ein angenehmes Tragegefühl. Auch bei der Reinigung sollte auf hautfreundliche Waschmittel geachtet werden, um Irritationen zu vermeiden.

Ernährung: Mit den richtigen Lebensmitteln können wir unsere Hautgesundheit ebenfalls aktiv unterstützen. Um ein Austrocknen und somit auch die Bildung von Fältchen zu vermeiden, sollte man viel Wasser oder ungesüßten Tee trinken. Dies beugt Hautausschlägen und sogar Neurodermitis vor. Zudem schützt Gemüse mit hohem Vitamin-B-Gehalt wie Rosenkohl und rote Bete vor Entzündungen. Zitrusfrüchte mit Vitamin C stärken nicht nur das Immunsystem, sondern tragen auch zur Erhaltung der Hautfunktion bei.

Raumluft: Im Winter ist warme Heizungsluft der größte Feind sensibler Haut. Diese trocknet die oberen Schichten der Haut aus, indem die gespeicherte Feuchtigkeit regelrecht verdunstet. Die beste Methode, um die negativen Auswirkungen zu minimieren, ist regelmäßiges Lüften. Beim Stoßlüften kann die Luftfeuchtigkeit in einem Raum verdoppelt werden. Zusätzlich bietet sich auch ein Luftbefeuchter an. Pflanzenliebhaber schmücken ihr Heim außerdem mit Grünpflanzen wie Papyrus oder Zyperngras - diese geben extrem viel Feuchtigkeit ab und schaffen so ein hautfreundliches Klima.

Entspannung: Die meisten Menschen mit Hautproblemen wissen, dass ihre Beschwerden von Stress und allgemeinem psychischen Unwohlsein herrühren. Bei der Nesselsucht treffen zum Beispiel mehrere äußere Faktoren aufeinander, wobei die Hautekzeme durch eine schlechte psychische Verfassung um ein Vielfaches verstärkt werden. Aus diesem Grund sollte man Entspannungsrituale in den Alltag integrieren. Egal, ob Meditationsübungen, Saunagänge, Kräuterbäder oder ruhige Abende mit der Lieblingslektüre - alle Aktivitäten, bei denen man herunterfahren kann, tun gut der Seele gut.