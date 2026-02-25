„Nacht der Frau“ im Alfred-Kercher- Sportbad

Am 8. März lädt das Alfred-Kercher-Sportbad (AKB) Kornwestheim von 18 bis 21 Uhr aus Anlass des internationalen Frauentags zur „Nacht der Frau“ ein.

Für männliche Badegäste endet die reguläre Badezeit an diesem Tag bereits um 17.30 Uhr, ab 18 Uhr beginnt das Event. Der Eintritt beträgt 5 Euro für drei Stunden, teilnehmen können weibliche Badegäste ab 14 Jahren. Während der Veranstaltung ist männliches Badepersonal im Einsatz. Die Badezeit endet um 21 Uhr, das Bad schließt 30 Minuten später.

Der Abend greift den Impuls „Jede auf ihre Art. Alle gemeinsam.“ auf – die Idee, dass jede Frau auf ihre eigene Weise stark ist und dass Stärke im Miteinander weiterwächst. Dieser Impuls zieht sich durch das gesamte Programm:

Um 18.30 Uhr startet im Nichtschwimmerbecken die Einheit „Strong & Graceful – sanft stark“, die Mobilisation, Haltungsschulung, Beckenbodentraining und fließende Kraftsequenzen zu einem ruhigen, aber wirkungsvollen Ganzkörpertraining kombiniert. Der Impuls „Stark sein darf sich auch sanft anfühlen“ begleitet die Teilnehmerinnen durch die Sequenz.

Um 19.30 Uhr folgt im Schwimmerbecken die „Power Women Lane“. Hier steht ein Intervall‑Training im Mittelpunkt, das Ausdauer, Kraft und Selbstbewusstsein stärkt. Mit Unterstützung einer Poolnudel wechseln sich intensive und ruhigere Phasen ab – ein dynamisches Format für alle, die sich fordern möchten.

Ab 20 Uhr findet das Functional Training „Frauen-Zirkel“ im MSG Becken (Sprungbecken) statt. An vier Stationen wechseln die Teilnehmerinnen durch verschiedene Übungen. Der Zirkel kombiniert Kraft, Balance und Herz‑Kreislauf‑Elemente zu einem abwechslungsreichen Ganzkörpertraining für mehr Bewegungsfähigkeit im Alltag.

Während des gesamten Abends stehen zusätzliche Angebote bereit wie kostenloser Tee und Peeling in der Dampfgrotte. Im Kinderbereich erwartet die Besucherinnen eine kleine Beauty‑Lounge: Liegestühle im abgelassenen Kinderbecken sowie Gesichtstuchmasken und Augenpads laden zur Entspannung ein.

Im Kiosk gibt es zur Erfrischung Obstbecher für 3,00 Euro sowie Sekt oder Hugo für 1,50 Euro.

Programmübersicht

18.30 – 18.50 Uhr · „Strong & Graceful – sanft stark“

Im Flachwasser (Nichtschwimmerbecken)

Was: Mobilisations- und Beckenboden-Training

Ziel: Beweglichkeit, Haltung, Kräftigung

19.30 – 19.50 Uhr · „Power Women Lane“

Im Schwimmerbecken

Was? Intervall‑Training, in dem sich Phasen mit hoher Intensität mit Erholungsphasen abwechseln

Ziel: Selbstbewusstsein durch Ausdauer und Leistungsfähigkeit

Prop: Poolnudel

20.00 – 20.20 Uhr · „Frauen‑Zirkel“

Im MSB (Sprungbecken)

Was? Functional Training als Zirkel-Training mit 4 Stationen. Functional Training ist ein ganzheitliches Trainingskonzept, das die Bewegungsfähigkeit im Alltag verbessert, es beinhaltet Übungen für Kraft, Balance und Herz‑Kreislauf

Ziel: Beweglichkeit, Stabilität und Belastbarkeit im Alltag

