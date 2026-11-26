Ein Ort wie aus einer anderen Zeit und doch genau richtig für eine Auszeit vom Alltag: Das Palais Thermal in Bad Wildbad zählt zu den außergewöhnlichsten Wellness-Thermen Europas.

Im Palais Thermal in Bad Wildbad trifft prachtvolle, maurisch inspirierte Architektur auf modernen Wellnesskomfort. Kunstvolle Badehallen, farbenprächtige Glasfenster und liebevoll gestaltete Details schaffen eine einzigartige Atmosphäre, die bereits beim Betreten zum Staunen einlädt. In zwölf historischen und modernen Badebecken genießen Gäste das wohltuende Bad Wildbader Thermalwasser und lassen den Alltag hinter sich. Wer Wärme und Entspannung sucht, findet in der großzügigen Saunalandschaft mit sieben verschiedenen Saunen das passende Angebot. Ein besonderes Highlight ist die Panoramasauna auf dem Sonnendeck mit herrlichem Blick über Bad Wildbad und die Schwarzwaldlandschaft. Für zusätzliche Verwöhnmomente sorgt der großzügige SPA-Bereich mit wohltuenden Massagen und exklusiven Wellnessanwendungen. Kulinarische Genussmomente bietet das Bistro in der prachtvollen Maurischen Halle.

Ob ein paar Stunden Auszeit oder ein ganzer Wellnesstag – das Palais Thermal verbindet historische Badekultur mit zeitgemäßem Wohlbefinden und macht jeden Besuch zu etwas Besonderem.

Palais Thermal

Kernerstraße 5, 75323 Bad Wildbad,

alle Informationen: www.palais-thermal.de