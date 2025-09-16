Paradise Moments »Weltenbummler« in Sinsheim (19.9.25)

Bei den »Paradise Moments« verwöhnt die Thermen & Badewelt Sinsheim Besucher mit künstlerischen und musikalischen Highlights. Es gibt ein liebevoll abgestimmtes Show- und Aufgussprogramm mit Live-Musik unter Palmen. Freuen kann man sich dabei auf mitreißende Live-Musik und künstlerische Tanzeinlagen mit der Salsa-Band Puente Latino sowie exklusive Eventaufgüsse der Gästebetreuung

Die Eventreihe "Paradise Moments" ist im Eintrittspreis der Therme inkludiert.

Fr. 19. September, 17:30 Uhr, Thermen & Badewelt Sinsheim