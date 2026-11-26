Egal ob Sauna oder Wellness, das Sauna­paradies RappSoDie ist für alle, die sich ­entspannen, dem Alltag entfliehen oder sich einfach etwas Gutes tun wollen, die richtige Adresse.

Was tun, wenn der Alltag wieder richtig stresst? Natürlich das RappSoDie aufsuchen - das Saunaparadies direkt in Bad Rappenau. Hier gibt es vielseitige Angebote zum Erholen und Entspannen. In den fünf verschiedenen Saunen, zwei Dampfbädern, Ruhe- und Meditationsräumen, Erlebnisduschen, dem Saunagarten mit Kaminlounge, Naturbadeteich und Warmsprudelbecken können Saunafreunde dem Alltag genussvoll entfliehen und die stärkende Wirkung eines Saunabades zu jeder Jahreszeit genießen. Hier werden Tagträume war. Die heilende Wirkung eines Saunabads umfasst Hautreinigung und Anregung der Zellbildung, Abhärtung, Steigerung der Abwehrkräfte gegen Infekte, Übung des Herzens und Kreislaufanpassung sowie vegetative Stimmung mit allgemeinem Wohlbefinden. Für das leibliche Wohl ist dank des Gastronomieangebots bestens gesorgt. Das RappSoDie lädt ein: »Gönnen Sie sich eine Wellnessmassage!« Bei sanften Klängen und schmeichelhaften Düften, können Besucher den Alltag schnell hinter sich lassen. Zarte Hände werden sie in die Welt der Tiefenentspannung begleiten.

RappSoDie Saunaparadies

Salinenstraße 37, 74906 Bad Rappenau

Tel. 07264-2069330, www.rappsodie.info