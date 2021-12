Schenkenseebad SHA: Entspannung und Spass

Sport, Spaß und Entspannung – das Schenkenseebad in Schwäbisch Hall vereint all diese Punkte und ist der ideale Ort, um abzuschalten und den Alltagsstress hinter sich zu lassen.

Ob man sich nun in den verschiedenen Wasserrutschen austoben, seine Bahnen ziehen oder bei einem Saunagang zur Ruhe kommen möchte, ist jedem selbst überlassen. Auch dieses Jahr hat das Schenkenseebad mit einem ausgereiften Hygienekonzept zur Sicherheit aller wieder geöffnet. Die kalten und grauen Tage häufen sich – da bietet sich ein Tag im Freizeitbad Schenkensee an Egal ob als Familie, alleine oder mit seinem Partner, hier findet jeder eine passende Beschäftigung.

Die sportlichen und aktiven Badbesucher können sich im großen 50-Meter-Sportbecken mit einem Sprungturm bis drei Meter Höhe sowie im Lehrschwimmbecken austoben. Außerdem wird an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien zu bestimmten Zeiten der Aquacross – eine Attraktion mit Hängebrücken, Wackelbalken, »schwimmenden Inseln« und vielem mehr – ins Wasser gelassen.

Ordentlichen Spaß bietet jungen und natürlichen auch den älteren Besuchern das Rutschangebot: Die »X-Tube« verspricht Rutschvergnügen der Extraklasse und bei der »Black Hole-Rutsche« begibt man sich auf eine aufregende, 90 Meter lange, Rutschpartie im Dunkeln.

Wer zur Ruhe kommen möchte, findet seinen Platz im Dampfbad, Warmbad oder im wohltemperierten Außenbecken mit Massagedüsen, Nackenduschen und Bodensprudel. Die Feuchtigkeit und Wärme bieten die optimalen Voraussetzungen zum Entspannen. Zudem stehen ausreichend Liege- und Ruheflächen zur Verfügung, um einen Moment die Augen zu schließen, ein Buch zur Hand zu nehmen oder einfach das Geschehen um sich herum aus der Ferne zu verfolgen.

Auch für die ganz Kleinen ist jede Menge Spiel und Spaß garantiert: Im Kleinkinderparadies können sie nach Lust und Laune rutschen, auf dem Piratenschiff oder den Tieren herumtollen.

Weil Baden hungrig macht und kein Schenkenseebad-Gast mit leerem Magen nach Hause gehen muss, ist ein Besuch im badeigenen Free-Flow-Restaurant der ideale Ort für eine Stärkung zwischendurch oder der gemütliche Abschluss eines langen Badetages. Von der klassischen Currywurst bis hin zum Salat ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste? Während man seine Mahlzeit genießt, kann man gemütlich den Schwimmern beim Bahnen ziehen zuschauen.

Im Schenkenseebad wird also an alles gedacht, was zu einem gelungenen Tag im Freizeitbad gehört. Selbst ein vergessener Bikini oder eine vergessene Badehose kann einem hier nicht in die Quere kommen – im Bademodenshop ist nämlich rasch Ersatz besorgt: Hier gibt es von der Taucherbrille bis hin zu den Badelatschen alles, was es für den Badespaß braucht.

Neben dem Besuch im Freizeitbad lohnt es sich, auch im Saunapark des Schenkenseebads vorbeizuschauen. Nicht zu Unrecht wurde die Saunaanlage vom Deutschen Sauna-Bund mit fünf Sternen zur Premiumsauna ausgezeichnet.

Auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern bietet die Saunalandschaft mit sechs Saunen und zwei Dampfbädern, eingebettet in einen wunderschönen Saunagarten, ein unvergessliches Saunaerlebnis. Abkühlen kann man sich über die unterschiedlichsten Düsen-, Schwall-, Erlebnis- und Kübelduschen, Eis aus dem Eisbrunnen oder im Tauchbecken.

Beim Saunieren ist die Regelmäßigkeit (sowohl im Winter als auch im Sommer) von unerlässlicher Wichtigkeit. Viele Effekte stellen sich nur dann ein, wenn man mindestens ein Mal in der Woche schwitzbadet. Zusätzlich intensiviert das Saunieren den Abtransport von Schlackenstoffen. Der Wechsel von Kälte und Hitze bringt zudem das Herz-Kreislauf-System in Schwung.

Und wer sich weder nass machen noch schwitzen möchte, der kann trotzdem im Schenkenseebad vorbeikommen: Der Schenkenbäck kann auch ohne Badekleidung besucht werden und bietet eine passende Auswahl an Gebäck und Getränken. Wer während des Umziehens Hunger bekommen hat, kann sich auch hier seinen Burger bestellen und gemütlich im Foyer essen.

Endlich ist es wieder soweit: Weihnachten steht vor der Türe und somit auch die Zeit des Schenkens und Beschenktwerdens. Wer noch ein passendes Geschenk für seine Liebsten sucht, sollte auf der Homepage des Schenkenseebads vorbeischauen. Hier gibt es tolle Geschenkideen wie Erholung, Entspannung und Wellness in Form von Gutscheinen. Erholung für den Körper ist doch eines der besten Geschenke, die man der Gesundheit anderer – aber auch der eigenen – schenken kann. Vor allem Zeiten wie diese verdeutlichen den Wert der Gesundheit wieder einmal. Über etwas »Urlaub vom Alltag« ganz in der Nähe freuen sich der/die Partner/in, die Eltern und Schwiegereltern genauso wie die Tante, der Onkel, Freunde oder Bekannte. Ein weiterer Vorteil: Das Kaufen eines Gutscheins auf der Schenkenseebad-Homepage geht schnell, einfach und unkompliziert – also ohne langes Anstehen an einer Kasse im vorweihnachtlichen Gedrängel in der Innenstadt. Im Gutschein-Shop des Schenkenseebads ist eine große Auswahl an Geschenkgutscheinen erhältlich. Einfach die gewünschte Höhe des Gutscheins auswählen, das passende Motiv aussuchen, sicher online bezahlen und den gekauften Gutschein einfach und bequem zu Hause ausdrucken. Wer seine Geschenke doch lieber vor Ort kauft, kann seine Gutscheine selbstverständlich auch am Empfang des Schenkenseebads kaufen und direkt mitnehmen. Fertig verpackt unter dem Weihnachtsbaum macht man seinen Liebsten mit Gutscheinen des Schenkenseebads eine wohltuende Überraschung, die ihnen mit Sicherheit positiv in Erinnerung bleiben wird.

Weitere Informationen zum Ticket-Kauf für das Schenkenseebad, die aktuellen Öffnungszeiten sowie Preise und Gutscheine sind unter www.schenkenseebad.de zu finden. Es wird gebeten, sich vor dem Besuch über aktuelle Änderungen zu informieren.

Schenkenseebad Schwäbisch Hall, Schenkenseestraße 76, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791-401 281, www.schenkenseebad.de