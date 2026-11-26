Entspannung und Gesundheitsförderung mit der Kraft des Wassers: Das SoleBad Cannstatt bietet mit fünf unterschiedlichen Heil- und Mineralquellen ein besonderes Badeerlebnis. Hier stehen Wohlbefinden und Regeneration im Mittelpunkt.

Stuttgarts einzige Thermalsole lädt dazu ein, der Gesundheit etwas Gutes zu tun. Im SoleBad Cannstatt werden fünf unterschiedliche Heil- und Mineralquellen genutzt, die zu den Säuerlingen und Solewässern zählen. Vier dieser Mineralquellen sind mit dem Prädikat staatlich anerkannte Heilquelle ausgezeichnet. Wer beim Thermalsoleschwimmen unter lichtdurchflutetem Paraboldach oder im Freien gesundheitsfördernd baden will, findet eine großzügige Badelandschaft mit einem 32 °C warmen Sole-Innen-bzw. -Außenbecken sowie ein 36 °C warmes Sole-Becken und zwei Sole-Whirlpools. Ein weiteres Schwimmbecken ist mit ca. 18 °C kaltem, naturbelassenem, chlorfreiem und stark kohlensäurehaltigem Heilwasser gefüllt. Das kühle Heilwasser sorgt für ein Prickeln auf der Haut. Eine Kneippstation im Außenbereich sowie Wasserattraktionen komplettieren das Angebot. Eine Besonderheit bietet eine attraktive Salz-Lounge. Die Kombination von Inhalation und Thermalbad fördert die Atemgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden. Die Gäste können sich sicher sein, dass sie gesund bleiben mit der Heilkraft aus der Tiefe.

SoleBad Cannstatt

Sulzerrainstraße 2, 70372 Stuttgart,

Tel. 0711 216-66270, Öffnungszeiten und

Eintrittspreise: stuttgarterbaeder.de/solebadcannstatt