Solymar Therme: Sternstunden der Entspannung!

Schwimmen, Saunieren, Seelenmassage: Das großzügige und komfortabel ausgestattete Thermalbad hat alles zu bieten, was Körper und Geist zur Entschleunigung und zum Entspannen brauchen. Und das gerade mal 35 Autominuten von Würzburg entfernt.

Wertvolles Sole-Heilwasser: Das Heilwasser aus der Paulsquelle speist die sechs Thermalbecken und versorgt die Badenden mit wertvollen gesundheitsfördernden Mineralien. Im Lithiumbad wird der Akku wieder aufgeladen, das Magnesium- oder Kalziumbad streichelt und regeneriert besonders die Haut. 34 bis 37 Grad Wassertemperatur hat nicht einmal die Karibik zu bieten. In zwei der drei Außenbecken schweift der Blick über das malerische Bad Mergentheim mit seinem Münster und dem mittelalterlichen Marktplatz.

Schwitzkur fürs Wohlbefinden: Die nächste Stufe im Entspannungs-Programm bietet die »Premium«-zertifizierte Sauna-Landschaft in der Solymar Therme. Fünf verschiedene Saunen und ein Dampfbad schenken sowohl drinnen als auch draußen wohltuende Wärme und Entschleunigung. Von der finnischen Biosauna mit 65 Grad über die Himalaja-Salzsauna mit 75 Grad bis zur 90 Grad heißen Klangsauna, in der es sich wunderbar meditieren lässt. In der großzügigen Panoramasauna lässt der Blick über das liebliche Taubertal die Gedanken schweifen und die Seele baumeln. Für die extra Portion Sauna-Vergnügen sorgen stündlich wechselnde, anregende Aufgüsse. Der Saunabesuch ist eine wertvolle Natur-Therapie, die die Muskulatur entspannt, den Kreislauf anregt, die Immunkraft stärkt. Die Wärme durchflutet den Körper und hilft ihm dabei, Giftstoffe und Schlacken abzubauen. Ganz zu schweigen vom wohligen Gefühl, wenn nach dem Saunagang ein Honig- oder Salzpeeling die Haut reinigt, der Körper unter der Erlebniskaltdusche oder im Tauchbecken wieder herunterkühlt.

Wechselnde Event-Highlights: Jetzt Kurzurlaube bei den Veranstaltungen der Therme und Sauna genießen. Um Gästen den Start in die Woche zu versüßen, heißt es montags in der Solymar Therme Ladies Night! Jede Thermen - und Saunabegeisterte erhält eine Stunde Zeitgutschrift. Wenn mehr als drei Gäste die Ladies Night Vergünstigung in Anspruch nehmen, erhalten sie zusätzlich ein Glas Sekt. Auch die männlichen Gäste kommen nicht zu kurz, denn Dienstags ist Men‘s Night. Jeder Thermen- und Saunabegeisterte erhält eine Stunde Zeitgutschrift. Wenn mehr als drei Gäste die Men‘s Night Vergünstigung in Anspruch nehmen, erhalten sie zusätzlich ein Glas Bier. Jeden Mittwoch ist Tag der Gesundheit mit Wassergymnastik und verschiedenen Entspannungseinheiten. Entspannen bis tief in die Nacht! Jeden ersten Freitag im Monat ist die Therme bis 1 Uhr geöffnet. Die Besucher erwarten Aufgüsse mit einzigartigen Zugaben und Entspannung in besonderer Atmosphäre. Jeden Samstag kommen auch die Gäste der Therme in den Genuss von frischen Cocktails und Musik, die von 18 bis 22 Uhr genossen werden kann. Die Solymar Therme lädt alle Saunafans zum Sauna-Tag ein! Jeden Samstag ist die Sauna mit Kerzen illuminiert und die Saunameister zelebrieren Spezialaufgüsse mit vielen verschiedenen Zugaben. Familienspielzeit heißt es jeden Samstag von 14.30 bis 18 Uhr. Im Sport und Familienbad der Solymar Therme finden für große und kleine Gäste Wasserspiele statt, die den Badeausflug noch spannender machen. Neben den zwei rasanten Rutschen lädt besonders der Aqua-Track zum Austoben und Herumtollen ein. wol

Solymar Therme, Erlenbachweg 3, 97980 Bad Mergentheim, Fon: 07931-481300, www.solymar-therme.de