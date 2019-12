Verosana Team. Fünf mal in der Region

Hohe Fachkompetenz und langjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung zeichnen die Mitarbeiter aus. Zum Portfolio des Unternehmens gehört neben kompetenter Beratung und technischer Hilfe auch ein Reparatur- und Wartungsservice in der eigenen Werkstatt. Neben dem Beratungszentrum für Rehabilitationstechnik in der Firmenzentrale Weinsberg und in Heilbronn ist das Verosana Team mit Sanitätshäuser in Heilbronn (Bahnhofstraße, Moltkestraße), Weinsberg, Lauffen und Künzelsau vertreten.

Die verosana team Sanitätshäuser erfüllen sämtliche Zertifizierungs- und Präqualifizierungsanforderungen. Hier erhalten Kunden eine einfühlsame und kompetente Beratung. Das überaus hohe Wissen in der lymphologischen Kompressionsstrumpfversorgung zeichnen diese aus. Denn heutzutage sind Kompressionsstrümpfen von normalen Feinstrümpfen kaum mehr zu unterscheiden.

Darüber hinaus ist die Versorgung mit orthopädischen Einlagen ein wesentlicher Bestandteil in der Behandlung von Fußbeschwerden und Fußfehlstellungen. Die Auswahl des Einlagentyps erfolgt nach ärztlicher Verordnung, den Erfahrungswerten der Spezialisten sowie den speziellen Anforderungen des Kunden. So fertigt das verosana team zum Beispiel Sporteinlagen an, die genau auf den jeweiligen Kunden und seine/ihre Sportart zugeschnitten sind. Spezielle Einlagen für Arbeitssicherheitsschuhe werden auch vom verosana team erstellt. Diese müssen bestimmten Anforderungen gerecht werden, damit die Sicherheitseigenschaften der Schuhe weiterhin gewährleistet sind.

Verosana Team Heidenbaumstraße 4, Weinsberg · Tel. 07134-13880 www.verosana.de