Verwöhnmomente zum Valentinstag im Heilbad Hoheneck

Am 14. Februar darf sich im Heilbad Hoheneck nicht nur das Herz, sondern auch die Haut verwöhnen lassen. Frei nach dem Motto „Liebe deine Haut“ lädt das Heilbad der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) am Valentinstag zu einem entspannten Wohlfühltag ein. Beim Verlassen des Bads erhalten die Besucherinnen und Besucher eine herzförmige Alpaka-Keratin-Seife, solange der Vorrat reicht. Das Keratin wird aus Alpakawolle gewonnen und ist besonders hautschonend, pflegend und rückfettend. Die Seife ist außerdem frei von Palmöl und chemischen Tensiden.

Ein sanftes Salzpeeling nach dem Dampfbad sorgt für einen natürlichen Glow und eine glattere, regenerierte Haut.

Zum „Hautliebe‑Programm“ gehört an diesem Tag natürlich auch Bewegung: Das abwechslungsreiche Gymnastikprogramm im Zwei‑Stunden‑Takt sorgt für rosige Wangen. Das Schwitzen und die Aktivierung der Muskulatur regen die Durchblutung an und schaffen somit eine natürliche Hautreinigung und -straffung. Der erste Kurs beginnt um 10:00 Uhr, der letzte um 16:00 Uhr. Die Teilnahme ist im regulären Eintrittspreis enthalten.

Liebevolle Dekoration und sanfte Kuschelrock‑Klänge geben dem Valentinstag im Heilbad den passenden Wohlfühlrahmen. Für Gäste, die sich auch kulinarisch verwöhnen lassen möchten, bietet das Restaurant im Heilbad ein Valentinstags-Menü an.

Überblick:

Öffnungszeiten: 08:00 - 17:30 Uhr, Kassenschluss 16:30 Uhr, Badeschluss 17:00Uhr

Es gelten die normalen Eintrittspreis

Geschenk beim Verlassen des Bads - solange der Vorrat reicht: Alpaka-Keratin-Seife

Gymnastikprogramm alle 2 Stunden: 10:00,12:00,14:00 und 16:00 Uhr

Dampfbad: Salzpeeling von 11-16 Uhr

Das Restaurant im Heilbad bietet ein Valentinstags-Menü an.

Programmdetails und weitere Informationen unter www.swlb.de/heilbad.