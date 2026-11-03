Von der Messe vivit zur Gesundheitswoche ins Heilbad: vom 7. bis 13.11. stehen alle Zeichen auf Gesundheit

Im November dreht sich im Heilbad Hoheneck alles um die Gesundheit: Zunächst präsentiert sich das Bad am 7. und 8. November mit einem eigenen Stand auf der Gesundheitsmesse vivit. Direkt im Anschluss, vom 9. bis 13. November, erwartet die Gäste im Heilbad Hoheneck ein abwechslungsreiches Programm, das die körperliche und geistige Gesundheit stärkt.

Das Heilbad auf der vivit: Gutschein für die Gesundheitswoche

Auf der Gesundheitsmesse vivit im Ludwigsburger Reithaus informiert das Team des Heilbads am Stand Nummer 31 über sein ständiges Angebot und die kommende Aktionswoche. Wer den Stand besucht, erhält einen Gutschein für den freien Eintritt zur Gesundheitswoche im Heilbad Hoheneck.

Gesundheitswoche im Heilbad: Messen statt vermuten

Direkt in der Schwimmhalle bietet das Heilbad kostenfreie Blutdruckmessungen und Körperanalysen an. Für das Training im Kopf stehen die ganze Woche über auf der Galerie Spiele bereit, darunter Memory, Sudoku, Kreuzworträtsel, Vier gewinnt und Schach. Zur Entspannung laden im Ruheraum beim Sound Healing besondere Klänge zum Innehalten ein.

Fitness und Bewegung für jedes Niveau

Die reguläre Wassergymnastik mit Musik wird in dieser Woche um 10 bis 15 Minuten verlängert. Sie findet stündlich von 9:15 bis 19:15 Uhr statt, montags ab 11:15 Uhr. Das Spektrum reicht von Tabata über Staffelspiele bis zu Aqua-Fitness, wahlweise mit Low oder High Impact. Außerdem gibt es ein Trainingsangebot, dessen Inhalt vor Ort bekanntgegeben wird. Da die Teilnehmerzahl auf zehn Plätze begrenzt ist, bittet das Heilbad um Anmeldung bei der Aufsicht.

Für glatte und strahlende Haut stehen im Dampfbad Salzpeelings und Heilkreideanwendungen auf dem Programm. Täglich von 20:00 bis 20:30 Uhr lädt das Aqua-Relaxing dazu ein, sich zu ruhiger Musik im Wasser treiben zu lassen. Zudem findet am Donnerstag im Therapie- und Sportzentrum med’n’well um 18:30 Uhr ein Vortrag zum Thema Faszien und Schmerzen statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Den Abschluss der Woche bildet am Freitag ein Aqua-Marathon für alle, die sich noch einmal richtig auspowern möchten.

Erfrischung und Genuss

Von Dienstag bis Freitag öffnet das Restaurant am Nachmittag sein Verkaufsfenster im Heilbad und bietet gesunde Snacks und Drinks an. Direkt im Restaurant gibt es im selben Zeitraum das Menü „Vollwertig – Voll lecker“: Die Vorspeise mit Hauptgang nach Wahl (Fisch, Fleisch oder vegetarisch) und Dessert kosten 17,90 Euro.

Auf einen Blick