Auch dieses Jahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher der Saunalandschaft im Ludwigsburger Stadionbad wieder über eine Adventssauna freuen: Als Ausgleich zum vorweihnachtlichen Trubel verwandeln die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) ihren Saunabereich vom 29. November bis Ende Dezember in eine stimmungsvoll dekorierte Wohlfühloase. An allen vier Adventssonntagen gibt es Punsch und Lebkuchen, verschiedene Peelings sowie spezielle Aufgusspläne für die Fichtensauna sowie die den Sommer über zur Natursauna kernsanierte und modernisierte ehemalige Vulkansauna.

Auch 2026 werden treue Saunagängerinnen und -gänger wieder belohnt: Wer die Saunalandschaft an allen vier Adventssonntagen besucht, erhält als Dankeschön einen kostenfreien Eintritt zwischen den Jahren. An der Kasse des Stadionbads ist dazu eine Stempelkarte erhältlich.

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