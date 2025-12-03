W hoch 3 – Wohlfühlen, Wellness, Wohnmobil Panorama: Therme Beuren

Die Panorama Therme Beuren, nur rund 40 km von Stuttgart entfernt, bietet eine einzigartige Wohlfühl-Atmosphäre. Ausgezeichnet mit 5-Wellness-Stars, einer fast 1.100 qm Wasserfläche, einer 5-Sterne-Saunalandschaft sowie 12.000 qm Gartenanlagen finden sich vielfältige Möglichkeiten zum Relaxen. Im Winter im warmen Außenbecken schweben, im Frühling die Streuobstwiesenblüte von einem bequemen Liegestuhl aus betrachten, im Sommer auf einem der Sonnendecks ausruhen und im Herbst die bunte Laubfärbung von der Panorama Sauna aus bewundern: Die Panorama Therme ist zu jeder Jahreszeit Erholung pur für Körper, Geist und Seele. In der Vorweihnachtszeit lädt die Therme zu einer besonderen Aktion ein: Vom 1. bis 19. Dezember 2025 profitieren Gäste von Montag bis Freitag von den attraktiven Advents-Tarifen und können ihre Bade- oder Saunazeit um jeweils 1,5 Stunden kostenlos verlängern. Wer länger bleiben möchte, findet zahlreiche gemütliche Übernachtungsmöglichkeiten sowie einen ganzjährig geöffneten Wohnmobilstellplatz mit Platz für 58 Wohnmobile - nur wenige Meter von der Therme entfernt.

Panorama Therme Beuren Am Thermalbad 5, 72660 Beuren, Fon: 07025 91050-0, panorama-therme@beuren.de, www.panorama-therme.de