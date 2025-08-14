KFO-Behandlung vom Kieferorthopäden: Welchen Zielen dient eine kieferorthopädische Behandlung?

Ein gesunder Kauapparat ist Gold wert: Als Spezialgebiet der Zahnmedizin beinhaltet die Kieferorthopädie die unterschiedlichsten Maßnahmen rund um die Diagnose und Behandlung von ästhetischen und funktionellen Problemfällen im Zahn- und Kieferbereich. Fehlstellungen im Gebiss können große Auswirkungen auf die Zahngesundheit und letztlich auf die Lebensqualität haben. Welche Behandlungsziele stehen bei einer kieferorthopädischen Behandlung im Vordergrund?

Vorab: Typische Gründe für eine kieferorthopädische Behandlung

Wer Karies hat, der geht zum Zahnarzt. Das versteht sich von selbst. Doch bei welchen funktionellen Defiziten des Kauapparats tritt ein Kieferorthopäde wie etwa die Spezialisten von Just KFO in Köln auf den Plan? Hier ist eine Übersicht über die Gründe, die Patienten dazu bringen, einen Kieferorthopäden aufzusuchen:

Eng stehende Zähne

Schief gewachsene Zähne

Fehlstellungen des Kiefers

Kreuzbiss

Störungen, die den Durchbruch von bleibenden Zähnen beeinträchtigen

Die genannten Fehlstellungen können unbehandelt zu diversen Folgeproblemen führen. So führt eine Fehlstellung nicht selten zu Verspannungen im Gesichtsbereich und im weiteren Verlauf zu Schmerzen im Nacken und an der Wirbelsäule. Auch Kopfschmerzen, Tinnitus und Schwindel können als Ergebnis einer permanenten Fehlbelastung auftreten.

Diese Ziele werden mit einer KFO-Behandlung beim Kieferorthopäden verfolgt

Das primäre Ziel der Behandlung beim Kieferorthopäden ist die Vermeidung der oben aufgeführten Folgesymptome als Ergebnis einer Fehlstellung der Zähne oder des Kiefers. Der Kauapparat soll mittels KFO in seiner natürlichen Gesundheit unterstützt, wiederhergestellt oder bewahrt werden.

Grundsätzlich unterscheidet man hinsichtlich der Behandlungsziele in funktionelle Ziele und ästhetische Ziele. Oft ist es jedoch so, dass eine Verbesserung der Funktion automatisch zu einer Verbesserung der Ästhetik führt und vice versa. Die beiden Ziele widersprechen sich also nicht, sondern ergänzen sich vielmehr.

Im Übrigen können Fehlstellungen und Fehlbelastungen des Gebisses sowohl genetisch bedingt sein als auch im Laufe des Lebens erworben werden. An den Maßnahmen zur Beseitigung der Problematik ändert sich durch die jeweilige Ursache jedoch nichts.

Mit diesen kieferorthopädischen Maßnahmen müssen Patienten bei einer KFO-Behandlung rechnen

Welche Maßnahmen ergriffen werden, hängt immer von der im Einzelfall festgestellten Diagnose ab. Handelt es sich nur um eine leichte Zahnfehlstellung, verschriebt der Kieferorthopäde typischerweise eine herausnehmbare Zahnspange. Diese wird individuell angefertigt und vom Patienten in der Nacht sowie stundenweise am Tag getragen.

Auch feste Zahnspangen kommen zur Korrektur von Fehlstellungen der Zähne häufig zum Einsatz. Weitere typische Behandlungsmaßnahmen sind: Brackets, Incognito-Zahnspangen, Aligner und Retainer.

Kieferorthopäden verschreiben zudem Apparate zur Erweiterung des Gaumens / Oberkiefers sowie Mini-Implantate, falls die Diagnose dies erforderlich macht.

Das Behandlungsziel des Kieferorthopäden: Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung der natürlichen Funktion

In der funktionellen Kieferorthopädie geht es um die Wiederherstellung oder die Bewahrung der natürlichen Funktion des Gebisses sowie der beteiligen Lippen und des Mundraums.

Oft führen Fehlstellungen nicht nur zu funktionellen Defiziten der Zähne, sondern auch zu Problemen bei der Atmung oder bei der Aussprache - etwa durch eine falsche Zungenlage oder Beschwerden beim Lippenschluss.

Die Prävention ist ein ebenso wichtiges Kriterium des Kieferorthopäden

Zahnfehlstellungen erschweren nicht selten das Zähneputzen oder machen es in bestimmten Bereichen sogar unmöglich. Auch die natürliche Selbstreinigung mittels Speichels wird durch Fehlstellungen gestört.

Zur Vermeidung von Folgeschäden wie Karies sollte deshalb frühzeitig ein Kieferorthopäde zu Rate gezogen werden. Das konsequente Tragen von Zahnspangen minimiert zudem das Risiko von Zahnverletzungen und Zahnerkrankungen infolge von Fehbelastungen.

Dem Schönheitsempfinden gerecht werden: Das KFO-Behandlungsziel „Ästhetik“

Nicht immer sind schmerzhafte Beschwerden der Grund, weshalb Patienten sich für eine Behandlung beim Kieferorthopäden entscheiden.

Oft stehen rein ästhetische Erwägungen dahinter. Ein korrigiertes Gebiss mit geraden Zähnen erhöht die Attraktivität des Gesichts und stärkt somit das Selbstwertgefühl des Patienten.

