Nachdem das Tanzen in Clubs seit dem vergangenen Wochenende in Baden-Württemberg wieder ohne Maske möglich ist, wird zunehmend deutlich, wie wichtig die steigende Immunisierung der Gäste und die damit einhergehende Sicherheit bei einem Clubbesuch ist. Am 9. September startet die Impfkampagne #willkommenimclub, bei der die Mobilen Impfteams des Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK) in das Stuttgarter Nachtleben eintauchen und vor Ort impfen werden.

Um die Öffnung der Betriebe auch über den Sommer hinaus ohne bürokratische Hürden zu garantieren, hat die IG Clubkultur Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA und den kommunalen Verbänden die Clubs in Baden-Württemberg dazu aufgerufen, sich an der Impfkampagne #willkommenimclub zu beteiligen. Ziel ist es, erlebnisorientierte, junge Menschen für die Impfung zu sensibilisieren.

Dr. Alexandra Sußmann, Bürgermeisterin für Soziales und Integration, sagt: „Impfen ist der Weg aus der Pandemie. Jede und Jeder kann und sollte sich einfach seinen Impfschutz holen können. Unsere Angebote sind dort wo die Menschen sind, dort, wo sie sie einfach in ihrem Alltag wahrnehmen können. Ganz bewusst gehen wir an Orte, die man nicht mit einer Impfung in Verbindung bringt: Tagsüber sind wir auf Treffpunkten an Marktplätzen und abends eben in Clubs. So erreichen wir auch Unentschlossene.“

Deshalb haben das Club Kollektiv Stuttgart und die Koordinationsstelle Nachtleben gemeinsam mit den Mobilen Impfteams des Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK) und dem Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart Vor-Ort-Impfaktionen an sechs Terminen in diversen Stuttgarter Clubs initiiert, für die keine Terminvereinbarungen im Vorfeld notwendig sind. Ziel ist es, niederschwellig einer clubaffinen Zielgruppe die Impfung in lockerer Atmosphäre und zu unkonventionellen Zeiten zu ermöglichen.

Während der Impfaktion wird für ein musikalisches Programm durch KünstlerInnen gesorgt, zudem werden seitens der Stadt Stuttgart für Impfwillige kostenlose PCR-Test-Gutscheine ausgegeben, um auch vor einem vollständigen Impfschutz eine sichere Clubnacht erleben zu können.

Prof. Mark Dominik Alscher, Medizinischer Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhauses, setzt bei den Einsätzen der Mobilen Impfteams der Klinik schon seit geraumer Zeit auf eine dezentrale Strategie: „Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, in die Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürger einzutauchen. Das Projekt mit dem Club Kollektiv Stuttgart ist ein weiterer Baustein, mit dem wir hoffentlich viele junge Menschen erreichen können.“ Erst impfen, dann tanzen: Dieser Ansatz sei erfolgversprechend.

„Unser Wunsch ist es, über ein niederschwelliges Angebot auch Menschen zu erreichen, denen die Tragweite der eigenen Impfung für den Besuch eines Clubs und das unbedenkliche Feiern bis jetzt vielleicht nicht bewusst war“, so Theresa Kern vom Club Kollektiv Stuttgart und der IG Clubkultur Baden-Württemberg.