Ausbildungstag bei der »EnBW«

Den Schulabschluss in der Tasche und den Kopf voller Ideen für die Zukunft. Aber welche Idee ist die richtige? Warum eine Berufsausbildung? Warum ein Studium an einer Dualen Hochschule? Ist ein Einstieg bereits mit Haupt- oder Realschulabschluss möglich? Diese Fragen und noch mehr werden beim Ausbildungstag der EnBW am 19. Juli von 14 bis 19 Uhr im Ausbidlungszentrum Heilbronn beantwortet.

EnBW Energie Baden-Württemberg AG – der Name verweist auf die Wurzeln des unternehmerischen Engagements. Die EnBW versorgt 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wasser und energienahen Produkten und Dienstleistungen. Eine Ausbildung bei der EnBW ist stets praktisch orientiert und dadurch nah am echten Leben. Und sie bietet eine gute berufliche Grundlage. Wer sich überlegt, danach noch zu studieren, kann das natürlich auch jederzeit tun. Auszubildende haben beste Chancen für eine Übernahme bei guter Leistung und räumlicher Flexibilität. Bei der EnBW wird über die Energiewende nicht nur geredet. Dort packt man sie an. Dafür stehen die 21.000 Mitarbeiter, jeden Tag. Sie sind die eigentlichen Macher der Energiewende. In ihrem Arbeitsalltag gestalten sie längst die Energiewelt von morgen, indem sie Strom grüner, konventionelle Kraftwerke umweltschonender oder Laternen intelligenter machen.

Bei der EnBW werden junge Menschen gezielt auf ihre späteren Aufgaben vorbereitet. Schon während der Ausbildung kann wichtige Praxiserfahrung gesammelt werden. Die Auszubildenden lernen nicht nur Fachwissen für den Beruf, sondern es wird auch die Möglichkeit geboten, sich sozial zu engagieren. Die jungen Menschen sind nie auf sich allein gestellt, sondern sind immer Teil eines Teams. Und übrigens: Energiewende und Technik ist längst nicht mehr nur etwas für Männer. Immer mehr junge Frauen gestalten die Energiewende inzwischen mit.

Derzeit werden für die technische Ausbildung in Heilbronn Elektroniker (w/m/d) für den Bereich Automatisierungstechnik, Elektroniker (w/m/d) für den Bereiche Betriebstechnik und Mechatroniker (w/m/d) gesucht. Für das Duale Studium in Neckarwestheim ist ein Platz im Sicherheitswesen / Strahlenschutz frei.

Mehr erfahren Interessierte beim Ausbildungstag. Für vielfältige Einblicke sorgt ein energiegeladenes Rahmenprogramm: mit praktischen Mitmachaktionen, Vorführung verschiedener Ausbildungsinhalte, Tesla-Fahrsimulator und vielem mehr.

EnBW-Ausbildungszentrum, Lichtenberger Straße 23, 74076 Heilbronn, Fon: 0721 915-32050

Weitere Informationen unter: www.enbw.com/ausbildung