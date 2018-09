Eine Ausbildung bei Iteos

× Erweitern Ausbildung Iteos

Iteos ist die IT-Dienstleisterin für Kommunen in Baden-Württemberg. Die Iteos beschafft, entwickelt und betreibt für ihre Kunden Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung

und erbringt unterstützende Dienstleistungen der Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen. An sieben Standorten in ganz Baden- Württemberg, mit über 1.600 Mitarbeitenden.

Bei Iteos ist Teamgeist gefragt! Das Team steht im Vordergrund, was durch viele gemeinsame und standortübergreifende Aktivitäten zum Ausdruck kommt. Praxisorientierte Maßnahmen tragen dazu bei, dass die Studierenden und Auszubildenden den Anforderungen des Arbeitslebens gewachsen sind.

Iteos engagiert sich sehr dafür, den Auszubildenden die IT-Systemwelt und die dazugehörigen Geschäftsprozesse zu vermitteln. Von Anfang an arbeiten die Auszubildenden aktiv und mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit. Die Mitarbeit in verschiedenen Bereichen sowie die intensive Projekt- und Teamarbeit inmitten einer zukunftsorientierten IT-Landschaft gestalten sich spannend und lehrreich zugleich. In einem angenehmen Arbeitsklima arbeitet das Team gemeinsam an optimalen IT-Lösungen für die Kunden. Individuelle Lernangebote, Einführungsveranstaltungen und vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten ein gutes Sprungbrett in die berufliche Zukunft.

Iteos - AöR

Im Zukunftspark 6

74076 Heilbronn

www.iteos.de/ausbildung