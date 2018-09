Fit für den Beruf

× Erweitern Knorr Stoffwechsel

Döner macht schöner. Schokolade hebt die Stimmung. Fast Food ist im Mega Trend. Tiefkühlpizza und Fertiggerichte für schnelle Mahlzeiten: Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich eine einfache und schnelle Zubereitung des Essens. Aber das birgt Gefahren. Ein Stoffwechsel-Typ-Test kann helfen, fit für alle schulischen oder beruflichen Herausforderungen zu bleiben.

Besonders junge Menschen wollen beim Kochen keine Zeit verlieren, wie der neue Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums zeigt. Fürs Essen selbst bleibt dann auch meist wenig Zeit und in Multitasking Manier werden noch vier andere Dinge parallel gemacht. Bei den 19- bis 29-Jährigen sind es sogar sieben von zehn, die nicht lange am Herd stehen wollen. Was ist die Gefahr bei Fertigprodukten und Fastfood? Es fehlen die für den Körper nötigen Nährstoffe und die Aufnahme von Fett und Kalorien sind immens. Das wiederum führt zu einer geringeren Gehirnleistung und schnell zu Übergewicht. Quasi ein Versagen auf Raten. Mit jedem Fast Food Produkt geht es eine Stufe nach unten. Was kann getan werden, um raus aus diesem Trott zu kommen? Weg von Lustlosigkeit und Flaute und hin zu mehr Power und Energie? Gerade im Berufsleben oder in der Schule braucht der Körper alle Energie, die er bekommen kann. Aber selbst, wenn man dem Fast Food abschwört, versagen viele Fitmacher-Methoden. Warum? Der Grund ist einfach – es gibt vier verschiedene Stoffwechsel Typen. Je nach Typ funktioniert manches hervorragend und anderes ist reine Zeitverschwendung. Durch einen einfachen Urintest kann festgestellt werden, in welchen Bereichen des Körpers Mangelerscheinungen und Schwächen vorhanden sind. Je nachdem, welcher Stoffwechsel Typ festgestellt wird, kann mit der richtigen Unterstützung eine langanhaltende Verbesserung der eigenen Fitness erreicht werden. Lustlosigkeit wird durch mehr Power und Energie ersetzt und das Leben macht wieder Freude. Mehr Erfolg in Schule und Beruf sind das Ergebnis. Endlich zurück zu mehr Lebensfreude und Selbstbewusstsein, wenn der Körper das bekommt, was er möchte und braucht.

Die Naturheilkundepraxis Sylvia Knorr bietet einen solchen Stoffwechsel-Typ-Test an, der der erste Schritt auf einem Weg hin zu beruflichem Erfolg und persönlichem Wohlbefinden sein kann.

Sylvia Knorr Naturheilkundepraxis

Stuttgarter Str. 32

71638 Ludwigsburg

Fon: 07141-2981794

www.sylvia-knorr-naturheilkunde.de