Hänel Büro- und Lagerlifte

Der Name Hänel steht seit mehr als 60 Jahren für hochwertige Produkte und innovative Lösungen für die Intralogistik. Heute ist Hänel weltweit einer der führenden Anbieter von Vertikal-Lagerliften (automatische Hochregallager) und Umlaufregalen (Paternoster) zur automatisierten Lagergut- bereitstellung und Büro-Organisation.

Die Produkte von Hänel werden in über 60 Ländern vertrieben. Weltweit zählen die meisten namhaften Konzerne, aber auch viele kleine und mittlere Unternehmen, zu den Kunden. Industrielifte wie der Rotomat®, der Lean-Lift® oder der Multi-Space® setzen Maßstäbe in der automatisierten Lagertechnik und sind in den unterschiedlichsten Branchen auf der ganzen Welt im Einsatz. Durch die vertikale Lagerung lassen sich bis zu 60 Prozent der benötigten Grundfläche einsparen und die Zugriffszeiten auf das Lagergut drastisch verkürzen. In der Steuerungs- und Software- Technologie entwickelt Hänel permanent innovative Lösungen, um die Effizienz in der Lager-Organisation weiter zu steigern. Eine weitere Innovation von Hänel ist die Steuerung der Lagerlifte über eine Datenbrille (Augmented Reality) mit Sprachsteuerung (Pick-by-Voice). Das sind die Lagerstrategien der Zukunft – bei Hänel heute bereits Realität. Die Hänel Lagersysteme können aufgrund ihrer intelligenten Steuerungen und der offenen Architektur an den verschiedensten Standorten weltweit in fast jedes Firmennetz eingebunden und miteinander vernetzt werden.

Sowohl am Standort Bad Friedrichshall als auch an den Standorten in Wiesentheid (Bayern) und in Altstätten (Schweiz) werden die Lagersysteme von Hänel in einer Hightech-Produktion gefertigt. Es kommen nur umweltschonende und recyclefähige Materialien zum Einsatz. Als familiengeführtes Unternehmen setzt Hänel nicht nur auf modernste Technik, sondern vor allem auf die hochqualifizierten Mitarbeiter. Mit über 500 Mitarbeitern ist Hänel ein attraktiver Arbeitgeber in der Region Heilbronn. Interessante und spannende Aufgaben warten auch auf die Auszubildenden. Derzeit sind sechs Auszubildende am Standort in Bad Friedrichshall Teil des Teams. Hänel bietet attraktive Ausbildungsplätze in den Bereichen Werkzeugmechanik und Industriemechanik – zwei Berufszweige mit Zukunft und guten Aufstiegsmöglichkeiten.

