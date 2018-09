Karriere mit Lehre

× Erweitern Ausbildung IHK Rhein-Neckar

Die IHK Rhein-Neckar unterstützt bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

In der IHK-Lehrstellenbörse werden freie Ausbildungsplätze in der Region oder bundesweit für den Wunschberuf angezeigt. Eine Messe oder Börse bietet die Möglichkeit, direkt Kontakt zu Unternehmen aufzunehmen. Hier kann man mit Unternehmern über einen freien Ausbildungsplatz sprechen und erste Kontakte knüpfen. Die nächste Lehrstellenbörse, die gemeinsam mit der Handwerkskammer (HWK) Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald veranstaltet wird, findet am 6. Oktober statt.

Lehrstellenbörse

Sa. 6. Okotber, 10-16 Uhr

Pattberghalle, Mosbach-Neckarelz

Zur Lehrstellenbörse: www.rhein-neckar.ihk24.de/lehrstellenboerse-nok

Zum Ausbildungsangebot: www.rhein-neckar.ihk24.de/ausbildung