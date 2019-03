× Erweitern Klein Elektronik

Die Firma Klein Elektronik GmbH mit Sitz in Flein entwickelt und fertigt seit mehr als 35 Jahren Industrie-Computer. Als weiteren Geschäftsbereich betreibt das Unternehmen ein IT-Systemhaus.

Zum Portfolio der Klein Elektronik GmbH gehören Produkte und Lösungen wie Industrie-PCs, Embedded-PCs, Panel-PCs, IT-Komponenten und Netzwerke. Ihr Spezialgebiet ist die professionelle Zusammenstellung hochkomplexer IT-Systeme nach Kundenbedarf. Dazu gehören neben der Entwicklung und Produktion, das Installieren und Einrichten von Hard- und Software, die Inbetriebnahme und Prüfung von Industrie-PCs, Wartung und Reparatur sowie die professionelle System- und Netzwerkbetreuung vor Ort oder per Fernwartung. Die Klein Elektronik GmbH ist weltweit in den verschiedensten Branchen und Anwendungen für namhafte Kunden tätig.

Als weiteren Geschäftsbereich betreibt das Unternehmen ein IT-Systemhaus. Damit wird sich der Belange kleiner und mittelständischer Kunden angenommen: Von der Anfrage bis zur Vor-Ort-Dienstleistung steht das Team den Kunden kompetent und zielführend zur Seite. Nachdem eine Diagnose mithilfe geeigneter Tools und Messmittel erstellt wird, kann das Problem anschließend behoben werden. Durch das Vier-Augen-Prinzip und die Anwendung von Prüf- und Checklisten wird eine optimale Qualitätssicherung gewährleistet. Am Standort in Flein werden unter anderem auch technisch anspruchsvolle, von Klein Elektronik GmbH entwickelte unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) auf Basis von Ultrakondensatoren hergestellt. Seit 2009 ist das Unternehmen Klein Elektronik GmbH in das zertifizierte Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015 eingebunden. Ihr Leitmotiv und ihre Qualitätspolitik ist: »Der Kunde steht bei uns immer im Mittelpunkt“. Die hohe Motivation und das Know-How der Mitarbeiter ist die Grundlage für unser Unternehmen.

× Klein Elektronik GmbH

Klein Elektronik GmbH

Talheimer Str. 32, 74223 Flein

Fon: 07131-58919-0

www.klein-elektronik.com