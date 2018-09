Hier bremst Dich keiner aus!

× Erweitern Ausbildung Lorinser

Schon seit Jahrzehnten gehört das Autohaus Lorinser zu den Top-Ausbildungsbetrieben im Rems-Murr-Kreis. Nicht ohne Grund kommen fast jedes Jahr die Preisträger und sogar schon mehrere Kammersieger aus dem mittlerweile in dritter Generation familiengeführten Unternehmen. Ob Automobilkaufleute, Kfz-Mechatroniker, Lackierer, Lageristen oder Karosserie-/ Fahrzeugbaumechaniker – hier lernen die Azubis von den Besten, meist selbst im Autohaus Lorinser Ausgebildete.

Ein hohes Maß an Qualität sowie eine umfassende Betreuung der Auszubildenden steht an oberster Stelle. »Wir bilden im Jahr insgesamt zwischen 15 und 20 junge Menschen in den fünf verschiedenen Berufen aus. Hierbei ist es uns wichtig, das Augenmerk auf eine individuelle und fördernde Ausbildung zu legen. Ebenso bilden wir aus der Überzeugung heraus aus, die Mitarbeiter von Morgen für unser Haus zu gewinnen. Gut 80 Prozent unserer Mitarbeiter haben selbst auch schon in unserem Hause ihre Ausbildung absolviert. So haben wir drei Jahre Zeit den neuen Mitarbeiter kennen zu lernen, ihn zu formen und anschließend, wenn es die Betriebssituation zulässt, hoffentlich zu übernehmen.« erklärt Geschäftsführer Marcus Lorinser. Das Duale System ermöglicht das theoretische Wissen aus der Berufsschule mit dem praktischen Lernen aus dem Betrieb perfekt zu ergänzen, um so die Fachkräfte für Morgen ideal auf ihren beruflichen Werdegang vorzubereiten.

Das Prinzip »Lebenslanges Lernen« wird hier großgeschrieben. Fortbildungen und Qualifikationen werden gefördert und sind erwünscht. Wer Interesse am Automobil hat, ob im kaufmännischen oder im technischen Bereich, ist hier genau an der richtigen Adresse, um mit Vollgas in die Zukunft durchzustarten.

