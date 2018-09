Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen GmbH

× Erweitern Ausbildung HS Aalen

Das duale Ausbildungskonzept der Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen ermöglicht ein berufsbegleitendes BWL-Studium zum Bachelor of Arts (B.A.) parallel zu den Berufsausbildungen Bankkauffrau/- mann, Industriekauffrau/-mann und Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel. Im letzten Ausbildungsjahr beginnen die Auszubildenden ein Studium an der Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen. In den ersten beiden Semestern findet zunächst ein reduziertes Studienprogramm statt, da Ausbildungsinhalte nach European Credit Transfer System (ECTS) angerechnet werden. Nach dem Abschluss der Berufsausbildung steigt dann der Anteil an Vorlesungen. Das berufsbegleitende Bachelorstudium in BWL ist ein Präsenzstudium mit hoher Lehr- und Lernqualität, die durch eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis gewährleistet wird. Ein modularer Studienaufbau mit direkt anschließenden Prüfungen und der persönliche Austausch zwischen Studierenden und Dozenten sichern die sehr guten Studienbedingungen.

