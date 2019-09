Ausbildungsmöglichkeiten bei der Emil Frey Schwabengarage

Die Emil Frey Schwabengarage ist mit 15 Standorten in Baden-Württemberg einer der größten Ausbildungsbetriebe im motorisierten Gewerbe. Am Standort Stuttgart wurden in diesem Jahr 45 neue kaufmännische und technische Auszubildende begrüßt. Auch für das nächste Ausbildungsjahr 2020 sucht das Traditionsunternehmen motivierte Bewerber.

Welchen Bedeutung hat die

Ausbildung in der Emil Frey Schwabengarage?

Die Ausbildung hat seit jeher einen hohen Stellenwert in unserem Unternehmen, denn von uns eigens ausgebildete Mitarbeiter sind nach wie vor die beste Investition im Hinblick auf den zukünftigen Fachkräftebedarf.

Welche Ausbildungsmöglich-

keiten gibt es?

Die Emil Frey Schwabengarage bildet an 15 Standorten in Baden-Württemberg in drei technischen und vier kaufmännischen Berufen aus. In der dualen Berufsausbildung werden die theoretischen Kenntnisse der Berufsschule mit den praxisnahen Erfahrungen aus dem Betrieb miteinander verbunden. Durch abwechslungsreiche Abteilungseinsätze sowie regelmäßig stattfindende innerbetriebliche Schulungen in Kleingruppen wird den Auszubildenden eine chancenreiche und vielfältige Ausbildung geboten. Nach der Ausbildung gibt es zahlreiche betrieblich geförderte Weiterbildungsmöglichkeiten, sodass einer erfolgreichen Entwicklung innerhalb des Unternehmens nichts im Weg steht.

Welche Erwartungen gibt es an die Auszubildenden?

Für uns stehen besonders die persönliche und soziale Kompetenz der Berufseinsteiger im Vordergrund. Darum legen wir großen Wert auf Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Motivation und Lernbereitschaft. Die für den Berufsalltag benötigte Fachkompetenz erlangen die Auszubildenden während ihrer Ausbildungszeit durch die Unterstützung unsere Ausbilder.

An wen können sich die Auszubildenden bei Fragen wenden?

Da die Ausbildung bei uns einen sehr hohen Stellenwert genießt, hat die Emil Frey Schwabengargage eine eigens für die Betreuung und Entwicklung der jungen Talente eingesetzte Ausbildungsbeauftragte. Sie ist Ansprechpartnerin bei Fragen und Problemen. Zusätzlich gibt es aber natürlich auch an jedem Standort wie auch in jeder Abteilung nochmals Abteilungsverantwortliche, die den Auszubildenden ebenfalls zur Seite stehen.

Mehr Infos zur Ausbildung sowie alle freien Stellen unter:

www.emilfrey.de/karriere