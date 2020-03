Möglichkeiten für das Gap Year: Reisen, arbeiten, sich selbst finden?

Viele, die noch nicht so recht wissen, wie es beruflich oder schulisch weitergehen soll, entscheiden sich für ein Gap Year. Dieses füllt die »Lücke« zwischen zwei Lebensabschnitten, beispielsweise zwischen Schule und Studium. Die Möglichkeiten, eine solche Lücke auszufüllen, sind vielfältig. Beliebt ist nach wie vor, für ein Work and Travel ins Ausland zu gehen. Das Reisen wird durch Gelegenheitsjobs finanziert, z.B. mit der Arbeit auf Farmen oder Ranches. Eine weitere Möglichkeit für einen Auslandsaufenthalt nach der Schule ist das Au-Pair-Jahr: Man unterstützt die Gastfamilie bei der Kinderbetreuung und erhält im Gegenzug Kost und Logis und sammelt viele kulturelle Erfahrungen. Beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), engagiert man sich in sozialen oder kulturellen Einrichtungen. Auch hier besteht die Option für ein Auslandsjahr. Beim Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) wird viel im Freien gearbeitet: Hier geht es um den Einsatz für spezielle Tier- und Pflanzenarten, die Landwirtschaft oder den Wald.

