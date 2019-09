Süwag sucht Azubis

Abwechslungsreich, spannend und sicher soll die Ausbildung sein? Man selbst ist dazu noch handwerklich geschickt und technikbegeistert? Dann ist man bei der Süwag und ihrer Netztochter Syna genau richtig.

Was wird gesucht? Aufgeweckte junge Menschen, die mit Energie und Motivation in ihre berufliche Zukunft starten wollen. Die Vorraussetzungen dafür sind ein Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur, das Interesse an Elektrotechnik und Physik und gute Kenntnisse in Mathematik.

Was wird geboten? Unter anderem 30 Tage Urlaub, viele verschiedene Mitarbeiterangebote sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Zudem warten viele elektrisierende Projekte, Seminare und Workshops auf die Auszubildenden. Außerdem bietet die Süwag viele Jahre Know-how in Sachen Stromerzeugung und -versorgung, aufgeschlossene Kollegen und Kolleginnen, jahrelange Erfahrung in der Ausbildung von jungen Menschen sowie zwei Süwag-eigene Ausbildungswerkstätten. Wie steht es um die Zukunftsperspektiven? Bei der Süwag kein Fremdwort, denn die Süwag übernimmt die Azubis nach dem Ausbildungsende und unterstützt die jungen Fachkräfte bei ihrer Weiterentwicklung und Weiterbildung.

Erstmal reinschnuppern? Kein Problem! Durch ein Praktikum kann man die Welt der Süwag und die eines Elektronikers für Betriebstechnik (m/w/d) erforschen und kennenlernen. Und was sagen die Azubis im zweiten Ausbildungsjahr über die Ausbildung?

Für Tim steht das Team im Mittelpunkt. Er erklärt: »Durch kreative Aufgaben wird das Denken im Team gestärkt.« Patrick findet: »Das Verhältnis zwischen Ausbildern und Azubis ist sehr angenehm.« Und für Jonas sind die vielfältigen Aufgabenbereiche ein echter Pluspunkt: »Durch das gute Arbeitsklima sind die abwechslungsreichen Aufgaben mit viel Spaß verbunden!«

Neugierig geworden? Dann jetzt für einen Ausbildungsplatz zum 1. September 2020 bewerben!

× Erweitern SÜWAG

Mehr Informationen unter: www.suewag.com/karriere