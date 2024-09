19. Uhinger Bildungsmesse

73 Firmen und Institutionen aus der Region präsentieren ihre Ausbildungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler auf der Bildungsmesse in Uhingen. Die älteste Bildungsmesse des Landkreises Göppingen findet seit dem Jahr 2005 in Uhingen statt und hilft seit 18 Jahren bei der Suche nach dem Traumberuf. Im Uditorium haben die zumeist jugendlichen Besucher die Chance, mit einer Vielzahl an künftigen Auftraggebern in Kontakt zu treten und sich einen ersten Eindruck von den Unternehmen und Betrieben zu machen. Die 73 Aussteller stellen Ausbildungsberufe in den unterschiedlichsten Bereichen vor und kommen aus den verschiedensten Branchen: aus Handwerk, Gewerbe und Industrie, dem Pflege- und Sozialbereich, aus dem Dienstleistungssektor, Schulen und Verwaltungen des öffentlichen Dienstes, sowie aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung. Den gesamten Messe-Tag über gibt es im Konferenzraum im Obergeschoss diverse Workshops, wie zum Beispiel »Berufswunsch, Bewerbung, Ausbildungsplatz – Wir zeigen wie es geht« von der Industrie- und Handelskammer Göppingen. Weitere Aktionen des großen Rahmenprogramms, die angeboten werden sind unter anderem eine Berufsberatung mit virtuellen Berufserkundungen (mit VR-Brillen) von der Agentur für Arbeit, ein »Demenzparcours« oder Persönlichkeitstests für Mechatroniker und Industriekaufleute. Beim Speed-Dating für künftige Mitarbeiter besteht die Möglichkeit ungezwungen in Kontakt mit Firmenvertretern zu treten. Am Stand der Stadt Uhingen und am Messestand der Uhinger Kindergärten erfahren Besucher auch, welche Vielfalt und Kreativität der öffentliche Dienst in einer prosperierenden Stadt wie Uhingen überhaupt vorhanden sind. Die Messe findet am 12. Oktober von 9 bis 14 Uhr im Uditorium in Uhingen mit zwei Zeitslots von 9 bis 11:30 Uhr und 11 bis 14 Uhr statt. Hierzu müssen kostenlose Tickets online reserviert werden.

