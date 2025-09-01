21. Stuttgarter Weiterbildungstag, 29.09.25

Berufliche Perspektiven entdecken – mitten in Stuttgart. Beim Stuttgarter Weiterbildungstag können Sie sich zu allen Themen rund um die Weiterbildung inspirieren, informieren und beraten lassen – unkompliziert, kostenfrei und ohne Anmeldung.

Am 29. September öffnet das Haus der Wirtschaft in Stuttgart erneut seine Türen für alle, die ihre Zukunft aktiv gestalten möchten. Das zentral gelegene Haus in Stuttgart Stadtmitte bietet im zweiten Stock vielfältige Möglichkeiten:

Von 13 bis 18 Uhr präsentieren regionale Bildungseinrichtungen ihre Angebote und Weiterbildungs-Profis stehen Rede und Antwort. An Messeständen, in Kurzvorträgen oder im persönlichen Beratungsgespräch lassen sich individuelle Chancen entdecken.

Das kostenfreie und neutrale Angebot kann neue Impulse für den weiteren Berufsweg geben – egal, ob es sich dabei um einen Wiedereinstieg, Aufstieg, Umstieg oder eine Neuorientierung handelt. Außerdem gibt es eine Beratung zum »Ankommen in Stuttgart« (auch auf Englisch).

Es gibt auch Antworten auf Fragen zur Finanzierung von Weiterbildungen oder Umschulungen. Ein besonderes Highlight: Die kostenlose Beratung zu den eigenen Bewerbungsunterlagen! Für den (Wieder-)-Einstieg oder Umstieg ins Berufsleben sind gute Bewerbungsunterlagen unabdingbar. Daher können sowohl der Lebenslauf als auch das Anschreiben mit Profis direkt vor Ort besprochen werden. (Bitte ausgedruckt mitbringen!) Termine für Einzelgespräche werden am Veranstaltungstag vergeben. Weitere Informationen und das vollständige Programm stehen bereits online zur Verfügung unter: www.stuttgarter-weiterbildungstag.de

Veranstaltet wird der Stuttgarter Weiterbildungstag vom Netzwerk und vom Regionalbüro für berufliche Fortbildung Stuttgart, Böblingen; in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Stuttgart, und der volkshochschule stuttgart e.V. Er wird gefördert aus Landesmitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg.

Messe Area, Vorträge und Beratungs-Area:

+ Arbeits- und Weiterbildungsberatung

+ Reha-Beratung

+ Berufsberatung im Erwerbsleben

+ Ankommen in Stuttgart

+ Lebenslauf- und Bewerbungsmappen-Check

Stuttgarter Weiterbildungstag, Mo. 29. September, 13 bis 18 Uhr, Haus der Wirtschaft, Stuttgart, 40 Bildungsträger der Region stellen sich vor, Programm und Infos unter: www.stuttgarter-weiterbildungstag.de