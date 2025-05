3. Bad Rappenauer Ausbildungs- und Jobmesse (27.6.25)

Nach dem großen Zuspruch in den vergangenen Jahren wird es nun zum dritten Mal eine Ausbildungsmesse in Bad Rappenau geben. Hier können sie örtliche Betriebe, die ausbilden, kennenlernen, sich über Ausbildungsberufe informieren und mit den Verantwortlichen direkt ins Gespräch kommen. Insgesamt 39 Stände wird es im Kurhaus geben. Die meisten Betriebe haben ihren Sitz in Bad Rappenau, einige auch in Nachbarorten sowie in Heilbronn. Eine Übersicht über die teilnehmenden Betriebe und Einrichtungen wird rechtzeitig vor der Veranstaltung unter www.badrappenau.de veröffentlicht. Wirtschaftsförderer Rainer Hassert, der die Messe organisiert, freut sich darüber, dass auch in diesem Jahr wieder viele Betriebe dem Aufruf gefolgt sind, und an der Messe teilnehmen: »Wir haben viele Betriebe aus den unterschiedlichsten Sparten, die Bedarf an Auszubildenden haben und interessante Angebote machen.« Für jüngere Schüler ist die Messe eine gute Möglichkeit, um sich einen Praktikumsplatz zu sichern oder sich frühzeitig um eine Ausbildung zu bewerben. Mit den örtlichen Schulen wurde der Termin abgestimmt, aber natürlich sind auch Schüler aus umliegenden Orten eingeladen. Zusätzlich wird in diesem Jahr erstmals eine Jobmesse im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildungsmesse stattfinden, bei der 21 Betriebe teilnehmen und von 15 bis 18 Uhr an ihren Ständen im Großen Saal des Kurhauses ihr Unternehmen präsentieren. Die Betriebe wollen in erster Linie auf sich aufmerksam machen und ihr jeweiliges Jobangebot darstellen. Die ausstellenden Betriebe aus Bad Rappenau und der näheren Umgebung sind auf Arbeitskräfte aus der Bevölkerung angewiesen, um ihren betrieblichen Aufgaben gerecht zu werden.

Fr. 27. Juni, 10:30 bis 14:30 Uhr, Kurhaus Bad Rappenau

Jobmesse 15 bis 18 Uhr, www.badrappenau.de