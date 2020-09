Die staatlich anerkannte Abendrealschule Heilbronn besteht seit 1963. Sie gibt vorwärtsstrebenden Menschen mit Durchhaltevermögen die Chance, ihre Allgemeinbildung so zu ergänzen, dass sie das Bildungsziel der Realschule, den Realschulabschluss, in 22 Monaten erreichen. An der Abendrealschule werden die Realschulfächer, ohne jene des musisch-sportlichen Bereichs und Religion, mit insgesamt 20 Wochenstunden unterrichtet.

Abendrealschule Heilbronn

Gildenstraße 28 · 74074 Heilbronn

Tel. 07131-251304 · www.abendrealschule-heilbronn.de