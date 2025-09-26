Agentur für Arbeit Heilbronn: Jederzeit gut beraten

Was machen die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit? Sie gehen in die Schulen und helfen dabei, sich über berufliche Möglichkeiten und Fragen zur Berufs- und Studienwahl zu orientieren. Sie beraten in persönlichen Einzelgesprächen an allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen und Hochschulen, in der Agentur für Arbeit und in anderen Einrichtungen. Gleichzeitig unterstützen sie Schüler dabei, ihre Stärken zu erkennen und einen Beruf zu finden, der ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht. Die Berufsberater helfen auch bei der Suche nach betrieblichen Ausbildungsstellen, schulischen Ausbildungsmöglichkeiten und zeigen Studienwege und Zugangsvoraussetzungen auf. Und wenn es nicht gleich mit einer Ausbildungsstelle klappt, gibt es zahlreiche Angebote der Berufsvorbereitung. Die Agentur für Arbeit unterstützt Azubis bei Schwierigkeiten während der Berufsausbildung mit kostenlosem Förderunterricht. Nicht zuletzt fördert sie die Berufsausbildung mit finanziellen Hilfen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Vor allem aber nehmen sich alle Berater Zeit für Jeden.

Agentur für Arbeit Heilbronn

heilbronn.berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@­arbeitsagentur.de

Tel. 07131-969888 · www.arbeitsagentur.de