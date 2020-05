Als Pflegefachkraft mit Menschen arbeiten – Für wen eignet sich der Job?

Für eine Laufbahn in einem sozialen Beruf stehen vielfältige Möglichkeiten offen. Denn zu den sozialen Berufen zählen eine ganze Reihe spannender Jobs, die alle eines Gemeinsam haben: Die Arbeit direkt mit Menschen. Darunter sind Kinder, Senioren, Kranke oder Menschen mit Behinderung. Felder, in denen gearbeitet wird, sind zum Beispiel Erziehung und Sozialpädagogik, Pflegeberufe, medizinische und therapeutische Berufe.

Wer sich gern als Pflegefachkraft ausbilden lassen möchte, der wird in seinem Job zum ersten Ansprechpartner für Patienten. Pflegefachfrauen oder -männer versorgen Hilfsbedürftige, assistieren bei Therapien und Untersuchungen und übernehmen wichtige Verwaltungsaufgaben in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Altenheimen. wer an der Pflege interessiert ist, sollte die für den Job wichtigen Eigenschaften mitbringen. Dazu gehören medizinisches Interesse, Freundlichkeit und Höflichkeit, Spaß an der Arbeit mit Menschen, körperliche und psychische Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, Verschwiegenheit sowie die Bereitschaft, auch am Wochenende oder nachts zu arbeiten.

Als Voraussetzung sollte der Bewerber entweder einen mittleren Schulabschluss mitbringen oder einen Hauptschulabschluss in Kombination mit beruflichen Vorkenntnissen vorweisen. Die Ausbildung ist dual, das heißt, die Ausbildungszeit wird sowohl in der Berufsschule als auch im Ausbildungsbetrieb absolviert. Das neue Pflegeberufsgesetz sieht insgesamt mindestens 2100 Stunden Theorieunterricht in der Berufsschule und mindestens 2500 Stunden Praxis im Betrieb vor. Wer in seinem Beruf gern Menschen helfen möchte und die nötige Belastbarkeit mitbringt, ist in der Pflege sicher gut aufgehoben.