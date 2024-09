Aus Abfall Wertstoffe gewinnen: Ein Job mit Sinn

Die Hauptaufgabe der Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH besteht darin, Abfall zu vermeiden, ihn zu recyceln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Hinter diesen Aufgaben stehen komplexe Prozesse, die nur mit viel Fachwissen bewältigt werden können. Die Ausbildungswege, die dafür erforderlich sind, sind entsprechend anspruchsvoll. Ausbildungsleiterin Melanie Degener gab MORITZ Einblick in diese Wege.

Frau Degener, inwiefern haben sich die Ausbildungsgänge in der Kreislaufwirtschaft im Laufe der Jahre geändert, seit Klimaschutz und Nachhaltigkeit einen höheren Stellenwert haben?

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind auch in der Kreislaufwirtschaft wichtiger als je zuvor. Was niemand so richtig weiß: wir bilden in Umweltberufen aus. In der Ausbildung zum Umwelttechnologen/-technologin oder im dualen Studium Sustainable Science and Technology mit dem Schwerpunkt Umweltschutztechnik lernen die StudentInnen heute eine umweltgerechte Steuerung aller Abläufe der Abfallbehandlung und damit die Ressource Umwelt zu schützen. Sie werden ExpertInnen für Umweltschutztechnologie!

Sind mit den gestiegenen Herausforderungen auch die Teams größer geworden? Wächst die AVL?

Ja, wir wachsen in allen Bereichen auf Grund der gestiegenen Anforderungen. Davon profitieren auch unsere Azubis und StudentInnen. Bereits während der Ausbildung bekommen sie die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und können später dort einsteigen, wo ihre Neigung liegt, und es ihnen am meisten Spaß macht.

Noch ein Blick in die Zukunft. Sie kündigen schon jetzt auf Ihrer Homepage neue Studienplätze an, die aber erst ab 2027 anlaufen. Was ist der Hintergrund?

Es ist uns sehr wichtig, junge Menschen in ihrer Ausbildung optimal zu fördern und zu betreuen. Damit wir das auch leisten können, bieten wir exklusiv alle drei Jahre einen Studienplatz an. Für dieses Jahr sind die Plätze schon vergeben, der nächste Start beginnt 2027.

AVL - Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH

Hindenburgstraße 30 · 71638 Ludwigsburg

avl-ludwigsburg.de/unternehmen/karriere/ausbildung-und-duales-studium/