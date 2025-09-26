Ausbildung bei der W. Gessmann GmbH in Leingarten: Große Dinge in Bewegung setzen

Seit 1930 entwickelt Gessmann mit großer Leidenschaft maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in der ganzen Welt. Konsequente Ausrichtung auf innovative Produktentwicklung und höchste Qualität sind Basis für den Markterfolg als internationaler Marktführer für Sonderschaltgeräte. Die Geräte werden weltweit unter anderem in Zügen, Bau , Forst- und Landwirtschaftsmaschinen, im Schiffs- und 4 Sondermaschinenbau sowie in Kränen eingebaut. Mit den Bereichen Software und fahrerlose Transportsysteme erschließt das Unternehmen neue Geschäftsfelder und erfüllt damit die Erwartungen der Kunden an den industriellen Wandel. Um diesem Anspruch weiterhin gerecht zu werden, hat das Unternehmen rund 40 Mio. € in einen Erweiterungsbau in Schwaigern investiert – ein Meilenstein für die Zukunft. Der Bau ist nun abgeschlossen, in Betrieb genommen und bietet mit seinen modernen Räumlichkeiten und Anlagen optimale Bedingungen für weiteres Wachstum und Innovation. Besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf die Ausbildung in den kaufmännischen, mechanischen und elektronischen Ausbildungsberufen sowie in den dualen Studiengängen. Besonderen Bedarf hat das Unternehmen an jungen Menschen für den Beruf Mechatroniker (m/w/d).

