Ausbildung beim Weltmarktführer Zoller: Beste Karrierechancen

ZOLLER ist ein innovatives und international agierendes Familien- und Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Pleidelsheim, das Einstell- und Messgeräte, Software zur Messung, Inspektion und Verwaltung von Zerspanungswerkzeugen sowie zugehörige Automationslösungen anbietet. Auch die 22-Jährige Denise Lohrmann hat ihren Weg zum Traditionsunternehmen gefunden. Im Interview berichtet sie von ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau und den Karrierechancen im Unternehmen.

Warum haben Sie sich für eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei ZOLLER entschieden?

Vor meiner Ausbildung habe ich ein Jahr in einer anderen Fachrichtung studiert, mich dann aber für eine Ausbildung in der Industrie entschieden. Die Ausbildung zur Industriekauffrau war für mich besonders reizvoll, weil sie eine sehr gute Grundlage für eine ganze Fülle von Karrieremöglichkeiten bietet. Vor allem der gute Ruf des Unternehmens hat mich dann meine Entscheidung für eine Ausbildung bei ZOLLER treffen lassen.

Wie läuft die Ausbildung ab?

In den ersten Tage wurden mir die einzelnen Unternehmensbereiche von ZOLLER vorgestellt und ich habe eine Produktschulung erhalten. Während der Ausbildung durchläuft man die einzelnen Bereiche in der Firma, um einen möglichst guten Überblick über den gesamten internen Ablauf zu erhalten. Als Auszubildende konnte ich im mehrwöchigen Wechsel in den Abteilungen Vertrieb, also dem Verkauf der Produkte, in der Buchhaltung, dem Einkauf, der Marketingabteilung und der Montage meine Erfahrungen sammeln. Neben der Ausbildung in der Firma gibt es auch einen schulischen Teil in der Berufsschule. Dort wird man in den Fächern BWL, Steuerung und Kontrolle, Deutsch, Englisch, Wirtschaft und Gemeinschaftskunde unterrichtet.

Sie konnten Ihre Ausbildung verkürzen. Wie kam es dazu?

Da ich vor meiner Ausbildung studiert habe, gibt es für mich auch die Möglichkeit die Ausbildungsdauer von drei auf zwei Jahre zu verkürzen. Das hat dank der guten Unterstützung meiner Ausbildungsleiterin sehr unkompliziert und schnell funktioniert, sodass ich schon ein Jahr früher in meine berufliche Karriere starten kann.

Welche Karrierechancen eröffnen sich für Sie nach Ausbildung?

Nach der Ausbildung kann man sich für eine der Abteilungen entscheiden, in der man später eingesetzt werden möchte. Die Entscheidung fällt mir aktuell noch sehr schwer, da es sehr viele interessante Aufgabenfelder in den einzelnen Unternehmensbereichen gibt. Nach meiner Ausbildung möchte ich mich zur Wirtschaftsfachwirtin weiterbilden. Für diese Entscheidung habe ich schon jetzt positive Rückmeldungen bekommen, denn bei ZOLLER wird viel für die Mitarbeiterförderung getan.

