Ausbildung im Traditionsunternehmen Bosch Tiernahrung

Mit über 60 Jahren Erfahrung steht bosch als familiengeführtes Unternehmen für Tradition in der Herstellung hochwertigster Tiernahrungsprodukte für Hund und Katze. Es ist dem Team wichtig, selbst auszubilden und die Nachwuchskräfte zu fördern. Dies zeigt die Tatsache, dass die Auszubildenden zu 95 % übernommen werden. Bei bosch Tiernahrung genießt man ein tolles, familiäres Arbeitsklima, flache Hierarchien bis hin zur Geschäftsleitung und flexible Arbeitszeiten. Sarah Herrmann (Azubi 2017 bis 2020) berichtet über ihre absolvierte Ausbildung bei bosch Tiernahrung: »An meine dreijährige Ausbildung zur Industriekauffrau erinnere ich mich immer gerne zurück, denn es war eine wirklich schöne, spannende Zeit, die für mich wie im Flug verging. Von Anfang an war ich fester Bestandteil des Teams und wurde durch vielfältige, selbstständige und verantwortungsvolle Aufgaben in den unterschiedlichen Abteilungen gefördert. Heute kann ich die Ausbildung beim besten Arbeitgeber der Region nur empfehlen – nicht zuletzt wegen des alljährlich stattfindenden Azubi-Ausflugs. Seit dem Abschluss meiner Ausbildung darf ich mich in meiner Lieblingsabteilung, dem Einkauf, verwirklichen und freue mich darüber, im Berufsleben erfolgreich Fuß gefasst zu haben.«

