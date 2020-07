Ausbildung mit Zukunft: Endlich durchstarten

Der Schulabschluss ist in der Tasche und die erste schwere Entscheidung bereits getroffen: Eine Ausbildung anstatt eines Studiums soll nun folgen. Bei 328 Ausbildungsberufen in Deutschland ist die Auswahl jedoch nicht gerade besonders einfach. MORITZ gibt einen Überblick über die wichtigsten Trends und bestbezahlten Ausbildungsberufe 2020.

Durch die schiere Vielfalt an Möglichkeit, wenn es um unterschiedliche Ausbildungsberufe geht, haben angehende Azubis bekannterweise die Qual der Wahl. Oftmals ist sogar lediglich eine Handvoll Ausbildungsberufe bekannt, aus denen man dann auswählt. Hierbei hilft natürlich die Recherche auf Jobportalen oder eine Berufsberatung in der Schule oder alternativ bei der Agentur für Arbeit. Auch Ausbildungsmessen können sehr aufschlussreich sein.

Jedes Jahr sind neue Ausbildungstrends zu beobachten, die auch für Suchende sehr aufschlussreich sein können. So lässt sich absehen, dass in den kommenden Jahren Ingenieure immer stärker nachgefragt werden, da sich die Wirtschaft schnell entwickelt und man immer Menschen braucht, die Maschinen entwickeln, bedienen und reparieren können. Zu diesem Berufsbild gehören Ausbildungsgänge wie Elektroniker/in für Betriebstechnik, Mechatroniker/in, Technische/r Systemplaner/in, Technische/r Produktdesigner/in oder Fachkraft für Metalltechnik.

Auch die IT-Branche verzeichnet seit Jahren ein stetiges Wachstum. Datensicherheit spielt eine zunehmende Rolle und gerade seit Corona sind Computersysteme und Online-Lösungen gefragter denn je. Hier kann sich einer der folgenden Ausbildungsberufe lohnen: Fachinformatiker/in, Informatikkaufmann/frau, Informationselektroniker/in, Mathematisch-technische/r Softwareentwickler/in oder IT-System-Elektroniker/in.

Bei welchen Ausbildungswegen es sich tatsächlich um »Berufe mit Zukunft« handelt, lässt sich schwer definitiv aussagen. Dennoch gibt es Zweige, die auch in den kommenden Jahren voraussichtlich sehr gefragt sein werden: Gesundheits- und Krankenpfleger/innen zum Beispiel werden von Ausbildungsbetrieben händeringend gesucht; die anschließenden Übernahmechancen sind sehr hoch. Auch Mitarbeiter mit einem kaufmännischen Wissen sind in verschiedenen Bereichen gefragt. Nicht zu vergessen, dass Bankkaufmann/frau und Industriekaufmann/frau zu den derzeit bestbezahltesten Ausbildungsberufen gehören.

Während der Corona-Pandemie war in den Medien häufig von so genannten »systemrelevanten« Berufen die Rede. Dazu gehören neben medizinischen Fachangestellten, Fachkräften für Wasserversorgungstechnik, IT-System-Elektronikern und Notfallsanitätern auch Ausbildungsberufe wie medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten, IT-System-Elektroniker, Fachkräfte für Lebensmitteltechnik und Süßwarentechnologen oder Berufe in der Textil-, Schuh- und Lederwarenindustrie. Darüber hinaus gehören auch Berufe im Nah- und Fernverkehr weiterhin zu einer sehr zukunftssicheren Branche.

Und sollten das alles keine Alternativen sein? Kein Problem, denn ständig kommen völlig neue Ausbildungsberufe dazu, von denen die meisten vermutlich noch nie gehört haben. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Ausbildung zur Fachkraft für Speiseeis? Oder als Drohnen-Pilot? Oder als Umwelttechniker? Oder als 3D-Handwerker? Oder, oder, oder...